Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"
Els restaurants de Collserola registren caigudes de la facturació de fins al 30% en la seva temporada alta
ACN
Un diumenge de primavera 'normal' els camins del Parc Natural de Collserola eren un riu de ciclistes, corredors i excursionistes, sovint amb un destí comú, el desitjat esmorzar de forquilla en algun dels restaurants de la zona com a premi de final d'etapa. Tot i estar en plena temporada alta, la situació avui és ben diferent, gairebé desèrtica. Ja fa sis mesos que l'accés a l'espai natural està restringit per la crisi de la pesta porcina africana (PPA) i això té conseqüències econòmiques importants per als restaurants de l'entorn. La caiguda de la facturació global arriba fins al 30% en alguns casos. "Cada setmana estem perdent uns 150 esmorzars i patim molt. No sé com ens ho farem", es lamenten des del restaurant Can Jané.
A primera hora d'aquest diumenge, només una taula de dues persones compartia unes torrades i una botifarra en aquest restaurant de Collserola. El seu responsable, Isidre Jané, adverteix que ja fa "massa temps" que la situació és la mateixa i clama per la fi de les restriccions.
"Volem treballar, no demanem ajudes, sinó que la gent pugui venir", exclama. Jané xifra la caiguda de la facturació en el 30% "només amb esmorzars" i a això s'hi afegeix també un descens notable de clients tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar, quan l'activitat tampoc és la mateixa que tenien abans de la crisi.
Jané comenta que la gent no només hi va per dinar, sinó que "també vol venir a passejar a la muntanya i si no ho poden fer busquen altres llocs". Can Jané és al final d'un camí que surt de la carretera de la Rabassada. És l'únic accés per carretera, tot i que a peu i en bicicleta també s'hi pot arribar des del Vallès, una via ara mateix totalment tancada.
La situació ha obligat a prendre mesures, com retallar personal: "Hem hagut de fer-ho perquè no es pot aguantar i ens havíem d'adaptar", es justifica Jané, que lamenta que les restriccions han arribat en el pitjor moment per al sector: "A l'estiu baixa més la feina i si ara no hem pogut treballar no sé com ens ho farem en temporada baixa".
En fa una lectura molt similar Xavier Vila, encarregat del restaurant Can Coll: "Tenim un tipus de client que arriba a peu o en bicicleta per la muntanya i si no poden passar l'afluència disminueix bastant". En aquest establiment han passat de fer prop de 200 torrades un diumenge a quedar-se en unes 80.
Can Coll és a peu de carretera, a la carretera d'Horta a Cerdanyola del Vallès, i això fa que l'activitat s'hagi pogut mantenir mínimament, però amb un impacte a la facturació que està entre el 15% i el 20%. "Normalment, teníem totes les taules plenes, cua de gent esperant i 70 bicicletes aparcades", relata Vila.
A diferència d'aquesta imatge que descriu l'encarregat de Can Coll, aquest diumenge al matí la situació era radicalment diferent: algunes taules buides, lloc de sobres a l'aparcament exterior i amb prou feines una desena de bicicletes a la porta d'aquells que havien decidit fer una ruta per carretera.
I és que tant a la carretera d'Horta com a la Rabassada el trànsit de ciclistes és continu. Fins i tot es pot veure algun corredor pel voral, però en entrar a l'espai natural pels camins habilitats per al pas amb vehicles es fa el silenci, només trencat puntualment pel cant dels ocells o d'aquells, pocs, que se salten les restriccions.
Xavier Vila explica que hi ha clients que li reconeixen que estan farts de la situació i opten per entrar a l'espai natural, tot i les prohibicions: "No és molta gent, però sí que n'hi ha alguns que diuen que se la juguen, a risc de ser multats". Dissabte 6 de juny s'ha organitzat una caminada a Cerdanyola del Vallès per reclamar la reobertura al Parc.
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- El fil invisible i indestructible entre un pare i un fill que ha unit l’Empordà i Alacant
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Onze platges de l'Alt Empordà tindran espai per a gossos aquest estiu
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Bill Gates adverteix: la IA reemplaçarà els humans en la majoria de tasques, però tres sectors sobreviuran