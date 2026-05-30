Cas Zapatero
El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
Un banc dels EUA va immobilitzar 653.874 dòlars a l’‘offshore’ de les illes Verges
En directe. Situació política després de l’entrada de l’UCO a Ferraz i el cas Zapatero | Última hora
Cristina Gallardo
Dos mesos abans d’ordenar als agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional entrar al despatx personal de José Luis Rodríguez Zapatero, la justícia ja havia aconseguit bloquejar un total de 302.761 euros al presumpte testaferro de l’expresident, Julio ‘Julito’ Martínez, i a altres investigats en la suposada trama de tràfic d’influències i blanqueig de capitals que aquest presumptament liderava en relació amb el rescat de Plus Ultra i altres activitats.
Unes setmanes després, una vegada va esclatar el cas i es va aixecar el secret de sumari, el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va procedir a adoptar decisions similars respecte a Rodríguez Zapatero i va paralitzar l’activitat d’un total de quatre comptes bancaris en què compartia titularitat amb la seva dona, Sonsoles Espinosa, i 15 més amb vincle igualment amb la trama d’influències investigada. En el cas de les que pertanyen a la família, el magistrat ha marcat en 490.780 euros el límit de la immobilització, al ser aquesta la quantitat que presumptament va rebre d’Anàlisi Rellevant, l’empresa del considerat el seu lloctinent, l’empresari alacantí Julio Martínez.
Quant als primers comptes afectats per les diligències a l’Audiència Nacional, un ofici policial obrant en el sumari, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, ja donava compte al jutge el 19 de març – poc després que assumís les indagacions derivades d’una jutge d’instrucció de Madrid – de les dificultats que els agents estaven trobant per fer complir determinades ordres amb relació a aquests dipòsits.
Requeriments ignorats
Assenyalaven, expressament, que havien de reparar un error inicial on s’indicava que s’havia bloquejat un import de 287.000 euros –la mesura afectava una mica més de 300.000– i a més, que «malgrat les reiteracions practicades», dues entitats concretes, ING Bank NV i Revolut Bank UAB, a les seves sucursals a Espanya, no havien adonat encara de l’efectivitat dels bloquejos requerits ni li els imports efectivament paralitzats del president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el seu número dos Roberto Roselli i l’exdirectiu Rodolfo Reyes Rojas.
Les converses intervingudes al telèfon d’aquest últim als EUA van ser les que van permetre als investigadors endinsar-se en la possible vinculació de Rodríguez Zapatero amb aquests tripijocs perquè Reyes Rojas, a qui l’exfiscal general de Veneçuela va vincular amb negocis irregulars del Govern de Nicolás Maduro, era el que assenyalava en elles la influència del «pana Zapatero» a l’hora d’abordar una reunió amb el número dos de José Luis Ábalos al Ministeri de Transports en relació amb el rescat de l’aerolínia. Amb independència d’aquestes respostes nul·les, al mateix document l’inspector en cap de grup si donava compte de bloquejos que ja arribaven als 302.761 euros a aquestes tres persones en relació amb set comptes oberts en altres entitats espanyoles.
A aquests embargaments cautelars cal sumar-hi, tal com va informar ja aquest diari, que entitat financera dels Estats Units Boreal Capital Management va bloquejar 653.874 dòlars a l’empresa ‘offshore’ de les Illes Verges Britàniques que l’ UDEF també atribueix a l’entramat societari liderat segons especifica un escrit dirigit al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama pel qual va ser fins ahir l’advocat defensor de ‘Julito’, Bernardo del Rosal.
Fons als EUA
Del Rosal va renunciar a continuar defensant aquest empresari per «diferències irreconciliables» amb el seu client en relació amb l’estratègia a adoptar una vegada el cas ha passat al coneixement públic i ha sigut substituït per l’exfiscal de l’Audiència Nacional María Dolores Márquez de Prado.
En aquest document l’anterior defensa el considerat «lloctinent» de Zapatero afirma que aquests fons no estan dipositats en un compte corrent al seu nom, sinó que pertanyen a «una mercantil de la qual és titular de les seves participacions socials, el nom del qual és: Landside Holdings, LTD». «Aquests fons estan en l’actualitat bloquejats, no podent disposar-ne el client disposar menys per liquidar el compte», completava el lletrat.
Quant als comptes de Zapatero, han sigut immobilitzats al Banco Santander i CaixaBank, entitat en la qual també compten amb dipòsit l’empresa de les seves filles (Whathefav), i les entitats relacionades amb Martínez Anàlisi Relevante, Iot Domotic Europe, Afitta, Idella Consulenza Strategica; les dues últimes també han vist com el jutge ordenava el bloqueig del compte amb què comptaven al BBVA. Altres societats investigades, com Intel·ligència Prospectiva –que el magistrat sospita que és merament instrumental– ha vist com es bloquejaven les que tenia al BBVA i a Abanca.
