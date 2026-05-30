La consulta del preacord amb Educació començarà dilluns i els sindicats majoritaris desconvoquen les vagues fins dijous
La USTEC i Professors de Secundària suspenen les aturades territorials, però mantenen la vaga general de divendres 5
ACN
La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d’Educació començarà dilluns a les 12 del migdia i s’allargarà fins al dijous, segons han informat fonts sindicals. En paral·lel, els sindicats USTEC i Professors de Secundària (Aspepc) han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes fins dijous “com a jornada de reflexió” mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran la vaga general de divendres 5 “en previsió del resultat”. Organitzacions com la CGT ja han anunciat que faran campanya pel ‘no’ a la consulta.
Finalment, USTEC, CGT, intersindical i la COS enviaran a tot el personal docent la consulta sobre el principi d’acord el dilluns a les 12 del migdia i no aquest cap de setmana, com s’havia dit en un inici. Els treballadors del sector educatiu tindran temps fins el dijous a les 12 del migdia per dir la seva sobre el pacte. Podran participar a la votació a través d’un e-mail que rebran al correu corporatiu.
Pel que fa a les vagues, el dilluns la convocatòria era específica per als docents de les comarques centrals i gironines; dimarts per al personal del Barcelonès; dimecres per als treballadors educatius de Tarragona i Terres de l'Ebre i dijous per als de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. El divendres està prevista l'última vaga del cicle de 18 aturades convocades els mesos de maig i juny i de les quals se n'han dut a terme 13.
L'acord incorpora 50 euros més al complement de nova creació
L’acord, tancat després d’una jornada maratoniana de negociacions, va incorporar 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A quatre anys, aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb CCOO i UGT al març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a quatre anys.
La concreció del nou complement lineal per a tots els docents serà de 50 euros mensuals per al 2026, 52,25 per al 2027, 103,30 per al 2028 i 173,30 per al 2029. Així, a quatre anys els docents rebran 2.426,20 euros anuals més el 2029.
A aquest complement, cal sumar-hi l'increment del 30% del complement específic -ja pactat al març- i aquesta suma suposaria un increment de 384 euros per als mestres de primària i de 389,50 euros per als professors de secundària si es té en compte només la part d'increment que aporta la Generalitat -uns 450 si s'hi inclouen els imports afectats pels increments estatals-. Si s'hi afegeixen els increments salarials pactats a escala estatal per a tots els funcionaris, les quanties són de 599,50 i 633,58 mensuals a quatre anys, respectivament.
Convocatòria de 5.000 càtedres
A més, s'ha inclòs la recuperació del deute dels sexennis en cinc anys. Els sexennis són les quanties que cobren els professionals de l'educació per antiguitat i que fins al 2012 es cobraven a sis anys, però que amb les retallades es van passar a cobrar a nou anys. El 2024 aquesta retallada es va revertir, però el col·lectiu exigia percebre allò que no havia cobrat durant les retallades, qüestió que ara s'ha acceptat per part de l'administració.
Més enllà de l'aspecte salarial, s'inclou la convocatòria de 5.000 càtedres per a professors de secundària en dos anys, de tal manera que serien 2.500 l'any vinent i la mateixa quantitat el següent.
Pel que fa a les dotacions de suport a l’escola inclusiva, la proposta inclou 1.088 dotacions per al curs vinent; 1.651 per al 2027-2028; i 2.023 per al 2029-2030, fins a assolir una previsió global de 6.413.
Els nous aspectes acordats s'inclouran en una addenda al pacte, que ascendeix a un import de 726 MEUR, que s'han de sumar als 2.000 pactats al març amb CCOO i UGT.
La conselleria ha considerat que el preacord tancat divendres és un “pas de gegant” per al reconeixement de les condicions laborals dels docents i també per a la millora de la qualitat educativa.
Els sindicats minoritaris faran campanya pel 'no'
CGT, la Intersindical i la COS -només la CGT té representació a la Mesa Sectorial- es van aixecar de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. Ara, faran campanya per al ‘no’ a la consulta. Els sindicats minoritaris asseguren que l’acord inclou millores però “deixa fora bona part de les reivindicacions” de les vagues del col·lectiu i representa la “pèrdua d’una oportunitat històrica” per aconseguir avenços estructurals per l’educació pública. Entre els aspectes que han assenyalat, hi ha més reducció de ràtios, millores per a més col·lectius més enllà dels docents, recuperació de més poder adquisitiu perdut, clàusules de revisió salarial, derogació dels decrets que limiten la democràcia als centres, canvis en el currículum o blindatge del català.
