Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lloguer FigueresCultiu marihuana VilafantXatrac menut AiguamollsAroha CortésPatinets FigueresCatifa floral Gaudí
instagramlinkedin

Investigació

L’UCO entra a la direcció de la Guàrdia Civil per interrogar oficials per una investigació reservada de filtració de les seves operacions

Entre els casos afectats hi hauria el que manté investigada l’exmilitant socialista Leire Díez

L’UCO entra en la direcció general de la Guàrdia Civil per investigar possibles filtracions internes

L’UCO entra en la direcció general de la Guàrdia Civil per investigar possibles filtracions internes / VÍDEO: EFE / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Juan José Fernández

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimecres a la seu de la Direcció General de l’institut armat, ubicada al carrer Guzmán el Bueno de Madrid, per prendre declaració a almenys dos oficials en el marc d’una "informació reservada". L’obertura d’aquest expedient es va ordenar fa dos mesos en relació amb la filtració de dades i informacions d’operacions d’aquesta unitat d’investigació, segons han confirmat a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, fonts del Ministeri de l’Interior.

Altres fonts assenyalen que aquests oficials haurien resultat perjudicats en el presumpte complot en què hauria participat l’exmilitant socialista Leire Díez contra aquesta unitat d’investigació per desestabilitzar causes judicials dirigides contra el Govern.

Fa aproximadament un any, El Confidencial va publicar el vídeo d’una reunió en què Leire Díez apareixia al costat de diversos advocats proposant ajuda amb la justícia a un empresari, processat per l’Audiència Nacional per un frau milionari d’hidrocarburs, a canvi d’obtenir informació que pogués utilitzar-se per perjudicar el número dos d’aquesta unitat de l’institut armat, Antonio Balas, i un fiscal Anticorrupció.

Notícies relacionades

Díez s’ha defensat d’aquestes acusacions assegurant que és una simple periodista que buscava informació per fer un llibre sobre un cas concret de frau d’hidrocarburs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
  2. L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
  3. Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
  4. De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
  5. BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
  6. El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
  7. «Al nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat»
  8. L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta

L’UCO entra a la direcció de la Guàrdia Civil per interrogar oficials per una investigació reservada de filtració de les seves operacions

L’UCO entra a la direcció de la Guàrdia Civil per interrogar oficials per una investigació reservada de filtració de les seves operacions

L'empresa empordanesa Calsina Carré inaugura un hub logístic a Algesires

L'empresa empordanesa Calsina Carré inaugura un hub logístic a Algesires

Un senglar sorprèn a la Rambla de Barcelona i acaba capturat al costat del port

Un senglar sorprèn a la Rambla de Barcelona i acaba capturat al costat del port

Joan Ferrerós i Josep Valls rescaten la memòria viva de trenta-dos empordanesos absents

Joan Ferrerós i Josep Valls rescaten la memòria viva de trenta-dos empordanesos absents

Alèxia s’acomiada entre llàgrimes: «La meva història serà sempre amb el Barça i això no canviarà res»

Alèxia s’acomiada entre llàgrimes: «La meva història serà sempre amb el Barça i això no canviarà res»

Milers de docents surten al carrer en la quarta vaga educativa del curs a Catalunya

Milers de docents surten al carrer en la quarta vaga educativa del curs a Catalunya

El músic gallec Carlos Nuñez inaugura els concerts als cellers de l'Empordà del festival Sons del Món

El músic gallec Carlos Nuñez inaugura els concerts als cellers de l'Empordà del festival Sons del Món
Tracking Pixel Contents