Investigació
L’UCO entra a la direcció de la Guàrdia Civil per interrogar oficials per una investigació reservada de filtració de les seves operacions
Entre els casos afectats hi hauria el que manté investigada l’exmilitant socialista Leire Díez
Juan José Fernández
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimecres a la seu de la Direcció General de l’institut armat, ubicada al carrer Guzmán el Bueno de Madrid, per prendre declaració a almenys dos oficials en el marc d’una "informació reservada". L’obertura d’aquest expedient es va ordenar fa dos mesos en relació amb la filtració de dades i informacions d’operacions d’aquesta unitat d’investigació, segons han confirmat a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, fonts del Ministeri de l’Interior.
Altres fonts assenyalen que aquests oficials haurien resultat perjudicats en el presumpte complot en què hauria participat l’exmilitant socialista Leire Díez contra aquesta unitat d’investigació per desestabilitzar causes judicials dirigides contra el Govern.
Fa aproximadament un any, El Confidencial va publicar el vídeo d’una reunió en què Leire Díez apareixia al costat de diversos advocats proposant ajuda amb la justícia a un empresari, processat per l’Audiència Nacional per un frau milionari d’hidrocarburs, a canvi d’obtenir informació que pogués utilitzar-se per perjudicar el número dos d’aquesta unitat de l’institut armat, Antonio Balas, i un fiscal Anticorrupció.
Díez s’ha defensat d’aquestes acusacions assegurant que és una simple periodista que buscava informació per fer un llibre sobre un cas concret de frau d’hidrocarburs.
