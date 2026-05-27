Rànking
Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
La sanitat espanyola és de les millors del món segons estadístiques internacionals
Patricia López Avilés
La sanitat pública és un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar; d’aquesta manera, tots els residents a Espanya tenen dret a l’atenció sanitària, amb l’únic requisit d’estar empadronat al municipi de residència i tramitar la Targeta Sanitària Individual (TSI).
La nostra sanitat se sosté mitjançant els Pressupostos Generals de l’Estat i de les comunitats autònomes, per la qual cosa no requereix pagaments directes en rebre atenció mèdica bàsica, consultes d’urgència ni hospitalització.
A més, el país compta amb un dels millors sistemes de salut del món per la seva accessibilitat i per la seva tecnologia, i alguns dels seus hospitals s’han colat en els rànquings internacionals.
Robòtica i telemedicina
De fet, segons l’últim estudi de la revista Newsweek juntament amb Statista, tres hospitals espanyols han entrat en el top 50 dels més intel·ligents del món, i dos d’ells són catalans.
Aquesta llista reconeix els 350 hospitals que lideren la implementació de tecnologies intel·ligents arreu del món.
El primer, en la posició 27 de la llista World’s Best Smart Hospitals 2026, és l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que a més es consolida com el primer hospital intel·ligent de tota Espanya i el cinquè d’Europa.
Més de 100 anys d’història
La revista ha destacat la seva importància en robòtica i telemedicina, que actualment resulten crucials per oferir diagnòstics més ràpids i tractaments molt més precisos.
A més, han posat èmfasi en vuit especialitats, entre les quals destaquen l’oncologia mèdica, que se situa com la 28a del món en la seva disciplina i la primera de l’Estat, i endocrinologia, que se situa com la 33a del món, la segona de l’Estat i la primera de Catalunya.
El segon hospital català és l’Hospital Clínic de Barcelona, un centre de més de 100 anys d’història i innovació.
Serveis destacats
D’aquesta manera, l’Hospital Clínic ha assolit el 43è lloc, millorant nou posicions en comparació amb el rànquing de 2025. A més, es posiciona com el segon hospital de l’Estat i el 15è d’Europa en el rànquing dels World’s Best Smart Hospitals 2026.
La revista Newsweek ha destacat onze especialitats de l’Hospital Clínic de Barcelona entre les 100 millors del món en les seves respectives disciplines.
Concretament, el servei d’obstetrícia i ginecologia, que ocupa la desena posició mundial, sent el primer de l’Estat i el tercer d’Europa.
Així mateix, el servei de cardiologia ocupa el lloc 51 i Neurologia el 44, millorant les seves posicions internacionals.
Medicina de qualitat
Altres hospitals catalans que també apareixen al llistat són el Sant Joan de Déu en el lloc 294 i la Clínica Sagrada Família (privada) en el 222.
Així, els hospitals intel·ligents destaquen per integrar tecnologia avançada per transformar completament l’atenció mèdica tradicional.
L’ús d’aquestes eines digitals no només optimitza els tractaments i la gestió del centre, sinó que també resulta fonamental per millorar la prevenció de malalties, la salut comunitària i el benestar general dels pacients.
Aquestes dades demostren la importància de mantenir una sanitat pública de qualitat, on tots els ciutadans tinguin accés a un tracte digne i igual independentment de la seva classe social i poder adquisitiu.
