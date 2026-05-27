Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lloguer FigueresCultiu marihuana VilafantXatrac menut AiguamollsAroha CortésPatinets FigueresCatifa floral Gaudí
instagramlinkedin

Rànking

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia

La sanitat espanyola és de les millors del món segons estadístiques internacionals

Un doctor de l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Un doctor de l'Hospital de la Vall d'Hebron. / Sandra Román / EPC

Patricia López Avilés

Barcelona

La sanitat pública és un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar; d’aquesta manera, tots els residents a Espanya tenen dret a l’atenció sanitària, amb l’únic requisit d’estar empadronat al municipi de residència i tramitar la Targeta Sanitària Individual (TSI).

La nostra sanitat se sosté mitjançant els Pressupostos Generals de l’Estat i de les comunitats autònomes, per la qual cosa no requereix pagaments directes en rebre atenció mèdica bàsica, consultes d’urgència ni hospitalització.

A més, el país compta amb un dels millors sistemes de salut del món per la seva accessibilitat i per la seva tecnologia, i alguns dels seus hospitals s’han colat en els rànquings internacionals.

Robòtica i telemedicina

De fet, segons l’últim estudi de la revista Newsweek juntament amb Statista, tres hospitals espanyols han entrat en el top 50 dels més intel·ligents del món, i dos d’ells són catalans.

Aquesta llista reconeix els 350 hospitals que lideren la implementació de tecnologies intel·ligents arreu del món.

El primer, en la posició 27 de la llista World’s Best Smart Hospitals 2026, és l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que a més es consolida com el primer hospital intel·ligent de tota Espanya i el cinquè d’Europa.

Més de 100 anys d’història

La revista ha destacat la seva importància en robòtica i telemedicina, que actualment resulten crucials per oferir diagnòstics més ràpids i tractaments molt més precisos.

A més, han posat èmfasi en vuit especialitats, entre les quals destaquen l’oncologia mèdica, que se situa com la 28a del món en la seva disciplina i la primera de l’Estat, i endocrinologia, que se situa com la 33a del món, la segona de l’Estat i la primera de Catalunya.

El segon hospital català és l’Hospital Clínic de Barcelona, un centre de més de 100 anys d’història i innovació.

Serveis destacats

D’aquesta manera, l’Hospital Clínic ha assolit el 43è lloc, millorant nou posicions en comparació amb el rànquing de 2025. A més, es posiciona com el segon hospital de l’Estat i el 15è d’Europa en el rànquing dels World’s Best Smart Hospitals 2026.

La revista Newsweek ha destacat onze especialitats de l’Hospital Clínic de Barcelona entre les 100 millors del món en les seves respectives disciplines.

Concretament, el servei d’obstetrícia i ginecologia, que ocupa la desena posició mundial, sent el primer de l’Estat i el tercer d’Europa.

Així mateix, el servei de cardiologia ocupa el lloc 51 i Neurologia el 44, millorant les seves posicions internacionals.

Medicina de qualitat

Altres hospitals catalans que també apareixen al llistat són el Sant Joan de Déu en el lloc 294 i la Clínica Sagrada Família (privada) en el 222.

Així, els hospitals intel·ligents destaquen per integrar tecnologia avançada per transformar completament l’atenció mèdica tradicional.

L’ús d’aquestes eines digitals no només optimitza els tractaments i la gestió del centre, sinó que també resulta fonamental per millorar la prevenció de malalties, la salut comunitària i el benestar general dels pacients.

Notícies relacionades i més

Aquestes dades demostren la importància de mantenir una sanitat pública de qualitat, on tots els ciutadans tinguin accés a un tracte digne i igual independentment de la seva classe social i poder adquisitiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
  2. L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
  3. Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
  4. De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
  5. BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
  6. El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
  7. «Al nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat»
  8. L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia

El jutge Pedraz imputa la gerent del PSOE i apunta al número dos de Santos Cerdán en una nova causa contra el partit amb una desena d’investigats

El jutge Pedraz imputa la gerent del PSOE i apunta al número dos de Santos Cerdán en una nova causa contra el partit amb una desena d’investigats

Figueres reactiva les canalitzacions del Parc de les Aigües i dota de frescor els antics vivers del Mas Torrent

Figueres reactiva les canalitzacions del Parc de les Aigües i dota de frescor els antics vivers del Mas Torrent

El Parc de les Aigües recupera la font de les Dues Pilars i els antics vivers del Mas Torrent

La vaga com a símptoma

La vaga com a símptoma

Ja és oficial: el Govern aprova la jubilació flexible que permet als jubilats tornar a treballar i continuar cobrant la pensió

Ja és oficial: el Govern aprova la jubilació flexible que permet als jubilats tornar a treballar i continuar cobrant la pensió

Organitzacions de consumidors avisen que el nou reglament de passatgers aeris suposarà una "retallada massiva" de drets

Organitzacions de consumidors avisen que el nou reglament de passatgers aeris suposarà una "retallada massiva" de drets

On veure en directe la World Climbing Series de la Comunitat de Madrid 2026

On veure en directe la World Climbing Series de la Comunitat de Madrid 2026
Tracking Pixel Contents