Tribunals
La policia va trobar gairebé un centenar de joies al despatx de Zapatero que la seva secretària atribueix a «don José Luis i doña Sonsoles»
Van ser trobades, juntament amb diversos rellotges, durant l’escorcoll practicat dimarts passat al despatx de l’expresident, on els agents també van recollir desenes d’agendes i altra documentació
El jutge ordena analitzar el correu de «presidentezapatero» des del 2020 fins a l’actualitat
Cristina Gallardo
Els agents de la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional van trobar gairebé un centenar de joies i rellotges en una caixa forta situada en una de les habitacions del despatx de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero al carrer Ferraz que, segons la seva secretària, Gertrudis «Gertru» Alcázar, procedia de l’habitatge «de don José Luis i doña Sonsoles», segons detalla l’acta d’entrada i escorcoll en aquestes dependències a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Entre el material recollit, collarets, polseres, braçalets, conjunts d’anell i arracades del que semblen ser pedres precioses, alguns d’ells dins de bosses amb la inscripció Presidencia del Gobierno. També es van confiscar en aquests despatxos desenes d’agendes i es va procedir a la descàrrega de l’ordinador de la secretària de l’expresident.
En entrar al despatx, que va obrir de manera voluntària la secretària de Zapatero, es va notificar l’ordre d’entrada i escorcoll també a una altra de les treballadores, Judith Laure Wells Sutton, moment en què van procedir a començar a escorcollar els cinc despatxos ocupats en aquestes oficines, que afegien tres habitacions buides, dos lavabos, office i sala de reunions.
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Les 28 voltes per casa que mantenen en forma Carmen Adán als seus 106 anys
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Pau Rodríguez, 'finisher' de La Traka: 'Vam sortir dos-cents cinquanta corredors i vam arribar la meitat
- La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós