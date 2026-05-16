USTEC exigeix que ERC i Comuns condicionin els pressupostos a les peticions dels docents per resoldre el conflicte

Educació endarrereix la reunió de la mesa de dimarts a dimecres i el sindicat insta Illa a liderar les negociacions

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, atén la premsa / Bernat Vilaró

USTEC ha exigit que ERC i Comuns condicionin els pressupostos de la Generalitat a les peticions dels docents. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha exigit que els partits s'impliquin "per resoldre el conflicte i no enquistar-lo". En una atenció a la premsa aquest dissabte, després del Consell Nacional d’USTEC, Segura ha reiterat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. USTEC ha explicat que el departament d'Educació va informar-los divendres a la nit que endarrerien de dimarts a dimecres la reunió de la Mesa Sectorial. Així mateix, Segura ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a implicar-se en les negociacions, després del seu viatge als EUA.

