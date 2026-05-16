Maten a trets un home en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
Els fets s'han produït al carrer Mineria del barri de la Marina de Port
Germán González
Un nou crim amb arma de foc aquesta tarda a Barcelona. Un home ha mort després de rebre diversos trets per l’esquena mentre caminava pel carrer de la Mineria, a la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc, aquest dissabte a la tarda. Segons ha pogut saber aquest diari, la víctima ha mort a conseqüència de les ferides de bala, que li han afectat principalment el cap.
Una patrulla dels Mossos d’Esquadra s’ha desplaçat fins al lloc dels fets, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida, tot i intentar reanimar-lo. Els veïns expliquen que han sentit diversos trets, que inicialment havien confós amb petards. Més tard han arribat diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com agents de la policia científica, que s’han encarregat de buscar indicis com els casquets de bala i d’interrogar els testimonis. També hi havia diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
La policia ha obert una investigació i ha iniciat la recerca del sospitós, que s’hauria acostat a la víctima per darrere i hauria obert foc, segons diverses fonts presencials en el moment del crim. Una de les hipòtesis és que es tractaria d’un ajustament de comptes, ja que la forma d’atacar la víctima seria pròpia d’una execució. El pistoler hauria disparat per l’esquena i a molt poca distància, i després hauria fugit corrent cap a la zona de la Gran Via.
Tot i això, la investigació continua oberta per esclarir les causes d’aquest nou crim a Barcelona. El primer pas dels agents és identificar la víctima, que podria ser d’origen sud-americà.
Tiroteig a Sants
Fa tres setmanes, també a Sants-Montjuïc i molt a prop d’on s’ha produït aquest crim, hi va haver un altre tiroteig. Un home va resultar ferit després de rebre cinc trets quan sortia d’un supermercat entre els carrers Sugranyes i Casteràs. Un sospitós vestit de negre l’esperava a fora i, en sortir la víctima, va obrir foc abans de fugir en patinet, segons diversos testimonis.
La investigació policial apunta que es podria tractar d’un ajustament de comptes entre grups de dominicans vinculats al narcotràfic, segons ha pogut saber aquest diari. La víctima continua ingressada a l’hospital per la gravetat de les ferides, que li van afectar el tòrax i les cames.
