Educació
El Govern català s'obre a estudiar la millora salarial dels mestres
Educació emplaça els sindicats a una nova reunió dimarts, però aquests adverteixen que si dilluns no hi ha una proposta econòmica no hi acudiran.
Helena López
La reunió d'aquest dijous entre sindicats i Generalitat per desencallar el conflicte educatiu a Catalunya va acabar sense acord. Les 13 vagues convocades per al maig i juny es mantenen –l’aturada serà dilluns a Barcelona–, però alguna cosa s’ha mogut entre les dues parts. D’una banda, s’han tornat a asseure a parlar –la primera demanda d’Ustec, Aspepc, CGT i la Intersindical, que se sentien ignorats– i, de l’altra, detall gens petit, la Conselleria d’Educació, fins ara tancada en banda a millorar la proposta salarial més enllà dels 3.000 euros anuals recollits en l’acord signat amb CCOO i la UGT, planteja ara que ho explorarà, sempre en "els marges" del polèmic pacte.
"En un acord de més de 2.000 milions d’euros hi ha marge per avançar en millores laborals de consens que permetin desencallar la situació; és un acord ampli i flexible", va reiterar després de la reunió Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació i FP.
Els sindicats convocants de la vaga –Ustec, Aspepc, la CGT i la Intersindical– van sortir de la trobada decebuts pel fet que la consellera Esther Niubó es presentés a la reunió sense un document concret, tal com li havien demanat, i van exigir al Govern que els presenti per escrit una proposta dilluns que reculli les millores salarials i en escola inclusiva, les seves dues línies vermelles, per aquest ordre. Si no ho fa, o la proposta que els presenten no satisfà les seves demandes de mínims, no es tornaran a asseure a la taula. Així ho van assegurar els representants sindicals. Ahir mateix els docents van parar a Girona i la Catalunya Central, i avui ho faran els de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, i dilluns els de Barcelona.
El Govern, "satisfet"
Malgrat que l’acord de moment està lluny, Giménez diu que està "satisfet" de com s’ha desenvolupat la trobada. "S’han posat les bases per poder treballar en les pròximes setmanes i poder obrir vies per trobar aquest desenllaç necessari", assegura. El Govern necessita desescalar la tensió després de la doble relliscada, primer amb els mossos d’esquadra a l’escola i després amb els mossos infiltrats en les assemblees docents.
El secretari de Millora Educativa va agrair a les organitzacions sindicals que participessin en la trobada i va afirmar que des del departament faran "tot el possible per poder trobar una solució, explorant els marges que permet aquest acord de país en matèria educativa". "Hi ha marge de maniobra per poder trobar una solució que pugui satisfer els docents", va repetir, i va insistir que "la inclusiva genera consens amb els sindicats" i que en la reunió es va anunciar que, de la dotació extraordinària destinada a l’inici del curs vinent de 1.066 dotacions, el 60% seran professionals destinats a l’educació inclusiva.
La portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, va recordar que no renunciaran a una millora salarial, la seva primera línia vermella, i va apuntar que l’augment salarial previst en l’acord és de "només" 60 euros mensuals bruts aquest any.
En la mateixa línia, el secretari general d’Aspepc, Ignasi Fernández, va criticar que el departament estigui "instal·lat en una realitat paral·lela". "Si dilluns no arriba una proposta salarial amb cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la consellera", va assenyalar Fernández, el sindicat del qual impugna el decret de la inclusiva, a diferència de la resta.
Laura Gené, de la CGT, va considerar que la reunió va ser "un insult per a totes les persones que s’havien mobilitzat" per la falta d’una proposta per escrit, i va assegurar que hi ha una situació d’emergència educativa i que el departament ha de fer tot el que sigui possible per solucionar el conflicte educatiu.
