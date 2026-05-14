Aliança Catalana
Un jutjat decidirà si manté o anul·la la sanció de la Generalitat a Orriols per les declaracions sobre immigració
La líder d'Aliança Catalana es referma en les opinions i defensa a la vista que té llibertat d'expressió
Marina López
Un jutjat decidirà si manté o anul·la la sanció de 10.001 euros que la Generalitat va imposar a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per les declaracions sobre immigració a 8TV. Orriols ha portat la multa de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació a la justícia després d'esgotar la via administrativa. A la sala de vistes, s'ha refermat en les afirmacions del 2022 perquè considera que "s'adiuen a la realitat". També ha defensat que estan emparades per la llibertat d'expressió i de representació política. L'advocat de la Generalitat sosté que la llibertat d'expressió està limitada quan entra en "col·lisió" amb altres drets fonamentals, com el de la llibertat religiosa. El cas ha quedat vist per a sentència.
La vista pel recurs que va presentar Orriols contra la sanció s'ha fet aquest dijous a la plaça 1 de la secció contenciosa administrativa del tribunal d'instància de Girona. L'advocat de la líder d'Aliança Catalana, Jordi Coma, ha defensat a les conclusions que la multa vulnera drets fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la participació política. Per això, sol·licita a la magistrada que estimi el recurs i anul·li la sanció emesa per l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació de la Generalitat.
A més, Coma també ha argumentat que, quan Sílvia Orriols va participar en el debat a 8TV emès el 29 de maig del 2022, era regidora a l'oposició de l'Ajuntament de Ripoll per un altre partit, no tenia la projecció pública que té ara i que, a més, el programa va tenir una audiència de l'1%. D'aquesta manera, ha defensat el poc ressò que, a parer seu, van tenir les declaracions sobre immigració.
L'advocat de la Generalitat, per contra, ha sostingut que el dret a la llibertat d'expressió no preval per sobre d'altres drets, com el de la llibertat religiosa. Durant les conclusions, el lletrat ha repetit les afirmacions que va fer Orriols durant el debat i ha argumentat que són clarament lesives contra la comunitat musulmana i "fomenten el racisme". Entre altres qüestions, la diputada alertava de les conseqüències de "l'entrada massiva d'immigrants musulmans", vinculant-ho a possibles augments de delinqüència.
Sílvia Orriols ha intervingut al final de la vista, just abans que el cas quedés vist per a sentència: "Reafirmar-me en les declaracions que vaig fer perquè s'adiuen a la realitat". A més, també ha defensat que està emparada per la llibertat d'expressió i de representació política.
A la sortida del Palau de Justícia i en declaracions als mitjans, ha tornat a refermar-se en les declaracions: "No hem d'avergonyir-nos". I també ha carregat contra la Generalitat perquè sosté que "allò que no saben guanyar dins l'arc parlamentari a través del debat, intenten guanyar-ho a través dels tribunals". "Nosaltres ens hi posicionarem totalment en contra i batallarem per garantir el lliure pensament dels ciutadans catalans", ha conclòs.
Un cop el jutjat dicti sentència, es podrà recórrer al TSJC.
