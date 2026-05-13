Educació
Els centres educatius adherits al manifest per no fer colònies ni sortides el curs vinent superen el miler
Els serveis territorials de Girona són els que concentren més adhesions, amb més de 200
Els centres educatius adherits al manifest per no fer colònies ni sortides el curs vinent ja superen el miler. En concret, són 1048, segons consta al portal web de la iniciativa 'Aturem sortides educatives'. Els serveis territorials amb més adhesions són els de Girona (217), Maresme-Vallès Oriental (141), Vallès Occidental (123), Lleida (118) i el Consorci d'Educació de Barcelona (101). Al text, impulsat al febrer, els docents expressen que deixaran de fer sorties escolars i/o colònies fins que el Departament d'Educació "implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic". Afegeixen que és una mesura de pressió "legítima" davant d'una realitat "que fa massa anys que s'arrossega i que ha esdevingut insostenible".
La protesta va sorgir de docents del Maresme i la Selva i ha rebut adhesions de centres d'arreu de Catalunya.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
- VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Cristina Bech, regidora de Castelló: 'No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027