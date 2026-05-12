L'Audiència absol l'empordanès Jair Domínguez de delicte d'odi per dir que al "feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca"
Vox li demana dos anys de presó per unes expressions en un espai d'humor a Catalunya Ràdio
L'Audiència de Barcelona ha absolt l'humorista Jair Domínguez del delicte d'odi pel qual Vox li demanava dos anys de presó per haver dit el 2021 a Catalunya Ràdio que "al feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca". El tribunal emmarca les expressions en el marc de la llibertat d'expressió, tenint en compte que era un espai sarcàstic i que no es va incitar a la violència directa contra el partit polític d'extrema dreta. En el judici de fa unes setmanes, Domínguez va al·legar que les expressions són "una forma de dir de manera contundent que cal fer callar el feixisme i el nazisme, una manera de plantar-se davant el seu auge".
L'Audiència recorda que la jurisprudència considera delicte d'odi "l'apologia de l'odi nacional, racial o religiós que constitueix incitació a la discriminació, l'hostilitat o la violència". Seguint l'informe dels Mossos d'Esquadra, la sala valora el context del programa, el tipus de programa, la seva durada, la intenció de les expressions, la capacitat de reacció pública i d'incitació, amb estreta relació amb l'audiència al qual va dirigit i la franja horària en què s'emet.
Així, els magistrats diuen que el programa El Matí de Catalunya Ràdio és un programa d'entreteniment, i que les expressions es van emetre en el context de valoració dels resultats de Vox a les eleccions al Parlament del febrer del 2021, amb una campanya electoral "esquitxada d'actes protagonitzats per diversos sectors de la ciutadania que posaven de manifest una clara oposició a Vox". La manifestació es considera "sarcàstica i irònica" i va dirigida a persones de diverses opinions polítiques, i no a una majoria d'un partit extremista. El programa no anava dirigit a entorns violents antagònics ideològicament a Vox que poguessin reaccionar a les expressions realitzades per l'acusat.
Pel que fa a la naturalesa i contundència del llenguatge, es recorda que el missatge anava dins d'una secció del programa de to humorístic i sarcàstic, en què "predomina l'exageració, l'histrionisme i la provocació". "Entenem que l'expressió 'cop de puny a la boca' no té una interpretació literal pròpia d'un acte violent, sinó que s'ha d'entendre en un sentit metafòric que ve a dir que en no haver pogut ser combatut el feixisme a les urnes hauria de ser-ho suprimint-los l'ús de la paraula, o com comunament es diu 'fent-los callar', però de cap manera és una expressió que tingui intenció d'incitar a l'odi", conclou la sentència.
A més, recorden que no hi ha cap reacció violenta contra Vox relacionada directament amb aquestes declaracions de Domínguez.
En conclusió, els magistrats emparen les expressions en la llibertat d'expressió, els límits de la qual queden ampliats en l'àmbit del periodisme, segons el Tribunal Europeu dels Drets Humans.
"No concorren els indicadors que atorguen al missatge aptitud per incitar a l'odi que sigui mereixedora de resposta penal; no pot asseverar-se l'aptitud del missatge per suscitar reaccions violentes al partit polític Vox; no es tracta d'una conducta reiterada, sinó d'un fet puntual; no comporta l'exteriorització d'una idea o opinió que impliqui un perill real, i, en conseqüència, no es compleix la potencialitat que exigeix la jurisprudència per a la creació del perill", acaben afirmant.
