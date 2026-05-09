Una catalana sense símptomes, en quarantena després d'haver compartit avió amb l'holandesa que va morir d'hantavirus
La dona fa l'aïllament en un centre hospitalari de Catalunya per evitar el trasllat a Madrid
ACN
Una catalana que no presenta símptomes està en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'hantavirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES).
Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió. Aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest mateix matí, es considera que la dona compleix criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes.
Atès que el cas l'han identificat les autoritats catalanes i per evitar la interacció amb més persones, s'ha acordat que la dona no sigui traslladada a l'hospital militar de Madrid on faran la quarantena els catorze espanyols que viatgen a l'Hondius i que faci la quarantena en un hospital català.
