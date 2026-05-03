Els perfils
Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
La formació de Sílvia Orriols continua sense alcaldable a Barcelona i no ha revelat encara els seus caps de llista a Girona, Lleida i Tarragona
Gisela Boada
Aliança Catalana apunta a ser protagonista en les municipals del 2027, en vista de les enquestes que li auguren un creixement a les urnes que es podria traduir en regidors a diversos ajuntaments. Però el projecte, que va néixer a Ripoll el 2020 i que el 2023 va aconseguir representació en aquesta ciutat, a Manlleu –el seu regidor va trencar el carnet fa poc– i a Ribera d’Ondara –el regidor va ser expulsat del partit per comentaris homòfobs–, no ha crescut al mateix ritme que les seves expectatives demoscòpiques. El 2024 va obtenir dos escons al Parlament, per les circumscripcions de Girona i Lleida, però el principal problema que s’està trobant ara l’extrema dreta independentista és la falta de noms per completar les seves candidatures.
La dificultat es va fer evident amb l ’alcaldable de Barcelona, una de les places sobre la qual se centren més mirades després que la demoscòpia doni per fet que Aliança debutarà a l’ajuntament amb dos regidors. Sílvia Orriols, líder del partit, havia anunciat que revelaria el nom del candidat el dia de Sant Jordi, el 23 d’abril, però pocs dies abans va recular i va assegurar que la persona previstasi havia fet enrere a última hora. Lluís Carrasco, publicista conegut per ser l’autor de la lona de Joan Laporta davant el Bernabéu, va rebutjar l’oferta. «Estem en converses amb diferents persones que podrien liderar la llista», va dir l’alcaldessa de Ripoll en una roda de premsa al Parlament.
En aquesta compareixença davant els mitjans, Orriols va assegurar que el partit ja tenia candidat per a la resta de capitals de província – Girona, Lleida i Tarragona –, tot i que no va concretar calendari per al seu anunci. Finalment, a Sant Jordi, Aliança Catalana va emetre un comunicat amb els noms dels seus alcaldables a sis municipis – cap capital de província –. La llista permet fer-se una idea del perfil de candidats que busca el partit per als seus líders municipals, que ja ascendeixen a nou si es compta Orriols, que es dona per fet que repetirà a Ripoll. ¿Qui són i què tenen en comú?
El primer fitxatge que va anunciar Aliança Catalana com a alcaldable a Catalunya va ser Èric Esteban per a Amposta, exregidor de Junts que va passar al grup no adscrit fa uns mesos, després d’haver-se presentat com a número dos de la llista de Junts per Amposta en els comicis del 2023. A la seva fitxa personal de l’ajuntament no consta, no obstant, que tingués carnet del partit de Carles Puigdemont, però sí que havia militat a Convergència fins a la seva dissolució, el 2015. Orriols va presentar públicament, en una roda de premsa al Parlament el 19 de març, la seva candidatura. Esteban, de 34 anys, és enginyer de telecomunicacions i professor d’educació secundària en una escola d’Amposta.
Un mes després de l’anunci d’Esteban, la líder d’Aliança Catalana va confirmar també des del Parlament la candidatura de Judit Vinyes per a Berga, en el marc del pacte pel qual les seves sigles, Berga Grup Independent (BeGI), s’integren al partit. Vinyes és geòloga i directora d’una empresa del sector i la seva designació, abans de fer-se oficial, va provocar una crisi al desembre a la secció local: Vinyes va anunciar el seu salt a Aliança Catalana i es va donar per feta la seva candidatura per al 2027. Això va generar malestar entre afiliats locals, fins al punt que més de la meitat van amenaçar de donar-se de baixa al considerar que no s’havien seguit els procediments habituals. En aquell moment, el partit va negar haver pres una decisió definitiva.
El candidat elegit per Aliança Catalana per a Reus, Jonathan Cortijo, és un advocat nascut a la ciutat que va assessorar persones encausades pel referèndum de l’1 d’octubre a través de la plataforma Advocats de l’1-O. Té 44 anys, és president comarcal del partit al Baix Camp i no se li coneix trajectòria política prèvia, més enllà de la seva vinculació amb l’independentisme.
Arnau Liesa, de 30 anys, és el candidat d’Aliança Catalana a Figueres. Va néixer a Vilanova i la Geltrú, però s’ha criat a l’Alt Empordà des dels dos anys i viu actualment a la capital empordanesa, segons explica a la seva pàgina web personal. Estudia Història, Geografia i Història de l’ Art a la UOC i, de moment, es dedica a l’escriptura.
La candidata d’Aliança Catalana a Tàrrega, Viqui Novell, compta amb més de tres dècades d’experiència en l’àmbit sanitari. La formació l’ha escollit com a cap de llista per a les municipals del 2027, però ja ocupa el càrrec de presidenta del consell comarcal de la formació a Urgell. No hi ha constància que hagués ocupat càrrecs polítics abans d’incorporar-se al partit d’extrema dreta.
Olga Pagès serà la número u de la formació a Banyoles, a la comarca del Pla de l’Estany, ciutat on també assumeix la presidència del partit des del mes passat. Pagès acredita més de 20 anys d’experiència en l ’àmbit sanitari, és banyolina de naixement i la formació la presenta com una veu vinculada a la defensa de la llengua, la cultura catalana i la sanitat pública. Tampoc consta que tingués trajectòria política prèvia abans de figurar en aquesta llista.
La candidata d’Aliança Catalana a Roda de Ter, Marina Quintana, és mestra i psicopedagoga. Actualment treballa com a assessora psicopedagògica al Departament d’Educació a la comarca del Bages. Regidora independent a l’Ajuntament des del maig del 2025 i presidenta comarcal del partit a Osona, es va presentar a les passades eleccions municipals amb Rodem!, tot i que no va entrar al consistori fins a l’any passat, quan, ja afiliada a Aliança Catalana, va substituir l’únic regidor de la seva candidatura. Abans d’incorporar-se al partit d’extrema dreta i Rodem!, havia estat vinculada a l ’espai de Junts al municipi.
Orriols també s’ha servit del PSC per nodrir les seves candidatures. En Tortosa ha fichado Eduard Rel, que fue viceprimer secretario local del PSC, miembro de la ejecutiva socialista de Tortosa y candidato en listas municipales. En les eleccions catalanes del 2024 es va presentar de número tres per Aliança Catalana a Tarragona. Diplomat en educació social i vinculat a la formació ocupacional, també compta amb trajectòria en el teixit associatiu veïnal de la ciutat.
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
- La 'festa' dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia
- El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- EN IMATGES | La plaça Catalunya de Figueres s'omple de gom a gom amb el concert de l'Orquestra Di-Versiones
- Vicky López, migcampista del Barça: 'Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça