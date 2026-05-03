Orriols diu que no tots els candidats a les municipals són “explícitament nacionalistes” però “prioritzen el dia a dia”
Assegura que tots els membres del projecte hauran de votar a favor de la independència en qualsevol votació
ACN
La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha reconegut que no tots els candidats del partit en les pròximes eleccions municipals són “explícitament nacionalistes catalans”, però “prioritzen la resolució del dia a dia i veuen en Aliança Catalunya l’única formació política per fer-ho”. En una entrevista a Ràdio 4, ha indicat que la independència és un “eix fonamental” del programa, i per això, “tothom qui vulgui formar part de la llista sap que en qualsevol votació que faci referència a la independència haurà de votar que sí”. “És un eix fonamental del partit i tothom que entra garantim que realment aposti per la independència del país”, ha insistit.
Orriols ha assegurat que ja tenen tancats els candidats a Girona, Tarragona i Lleida, però encara falta confirmar el de Barcelona. “Tenim algú pensat i l’estem sondejant”, ha dit.
Ha explicat que tenien una persona tancada per a Barcelona, que no era Sandro Rosell, però que es va desdir per raons mèdiques. Pel que fa a Rosell, ha indicat que s’han mantingut converses amb moltes persones, “no necessàriament perquè fossin candidates oficials del partit”. Pel que fa a Jaume Giró, ha explicat que va ser un militant ras qui va parlar amb ell, però no ho va fer ningú de la direcció.
