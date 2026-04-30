Medi ambient
Totes les conques internes de Catalunya entren en situació de normalitat després de gairebé cinc anys de sequera
Riudecanyes passa de prealerta a normalitat després de consolidar durant uns mesos la capacitat de l'embassament
Arnau Martínez
Totes les conques internes de Catalunya es troben en situació de normalitat després de gairebé cinc anys de sequera. Aquest dijous, l'àmbit de Riudecanyes ha estat l'últim a passar de prealerta a normalitat. L'embassament del Baix Camp es troba al 99,82% de la seva capacitat total i s'ha pres aquesta decisió després que els últims mesos s'hagi consolidat la tendència positiva. Riudecanyes no es trobava en fase de normalitat des del 4 d'agost del 2023. Pel que fa a la normalitat de la totalitat de les conques internes cal remuntar-se el setembre de 2021. Actualment, tots els pantans es troben per sobre del 75%. Els dos que tenen una capacitat més baixa són el de Siurana (77,94%) i el del Foix (79,72).
Durant els últims anys, diversos municipis dependents del subministrament d'aigua de les conques internes de Catalunya han estat amb restriccions a causa de la sequera provocada per l'escassetat de pluges. El Govern va declarar diversos cops la fase d'emergència i d'excepcionalitat, les dues més greus, en diferents àmbits. Ara, cinc anys després, les conques internes tornen a situar-se en la normalitat i sense cap restricció.
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Amb motos d’aigua i els peus a la galleda, un despropòsit a Empuriabrava
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Salvador Dalí: Roses com a gènesi del geni