Totes les conques internes de Catalunya entren en situació de normalitat després de gairebé cinc anys de sequera

Riudecanyes passa de prealerta a normalitat després de consolidar durant uns mesos la capacitat de l'embassament

Imatge del pantà de Riudecanyes, al límit de la seva capacitat i sobreeixint lleugerament pel lateral, aquest dijous. / Eloi Tost

Arnau Martínez

Riudecanyes

Totes les conques internes de Catalunya es troben en situació de normalitat després de gairebé cinc anys de sequera. Aquest dijous, l'àmbit de Riudecanyes ha estat l'últim a passar de prealerta a normalitat. L'embassament del Baix Camp es troba al 99,82% de la seva capacitat total i s'ha pres aquesta decisió després que els últims mesos s'hagi consolidat la tendència positiva. Riudecanyes no es trobava en fase de normalitat des del 4 d'agost del 2023. Pel que fa a la normalitat de la totalitat de les conques internes cal remuntar-se el setembre de 2021. Actualment, tots els pantans es troben per sobre del 75%. Els dos que tenen una capacitat més baixa són el de Siurana (77,94%) i el del Foix (79,72).

Durant els últims anys, diversos municipis dependents del subministrament d'aigua de les conques internes de Catalunya han estat amb restriccions a causa de la sequera provocada per l'escassetat de pluges. El Govern va declarar diversos cops la fase d'emergència i d'excepcionalitat, les dues més greus, en diferents àmbits. Ara, cinc anys després, les conques internes tornen a situar-se en la normalitat i sense cap restricció.

