El 90% del servei s'ha recuperat
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig
La gratuïtat era vigent des de l'accident de Gelida, que va obligar a suspendre tota la xarxa ferroviària
Pau Lizana Manuel
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir de dissabte vinent 9 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a les obres del túnel de Rubí amb el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano.
La gratuïtat del servei durarà, per tant, fins al divendres 8. Estava vigent des de l’accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i a obrir una etapa d’obres d’emergència marcada per diversos talls en les línies i l’ampliació de les limitacions temporals de velocitat (LTV). Paneque ha confirmat que ja s’ha recuperat el 90% del passatge habitual i que, amb la retirada progressiva de les LTV, ja no són necessàries mesures excepcionals com la gratuïtat.
