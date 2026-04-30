El 90% del servei s'ha recuperat

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

La gratuïtat era vigent des de l'accident de Gelida, que va obligar a suspendre tota la xarxa ferroviària

Un tren de Rodalies a l'estació de Figueres.

Un tren de Rodalies a l'estació de Figueres. / ACN

Pau Lizana Manuel

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir de dissabte vinent 9 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a les obres del túnel de Rubí amb el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano.

La gratuïtat del servei durarà, per tant, fins al divendres 8. Estava vigent des de l’accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i a obrir una etapa d’obres d’emergència marcada per diversos talls en les línies i l’ampliació de les limitacions temporals de velocitat (LTV). Paneque ha confirmat que ja s’ha recuperat el 90% del passatge habitual i que, amb la retirada progressiva de les LTV, ja no són necessàries mesures excepcionals com la gratuïtat.

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

La DO Empordà rep el Premi T 3 Pioners per la seva contribució en l'impuls del turisme

La DO Empordà rep el Premi T 3 Pioners per la seva contribució en l'impuls del turisme

El Primaveravan, "el festival camper més gran d'Espanya", preveu reunir més de 5.000 persones a l'Empordà

El Primaveravan, "el festival camper més gran d'Espanya", preveu reunir més de 5.000 persones a l'Empordà

Calçats Roig de Figueres estrena una nova etapa sense perdre el fil comercial iniciat el 1869

Calçats Roig de Figueres estrena una nova etapa sense perdre el fil comercial iniciat el 1869

Totes les conques internes de Catalunya entren en situació de normalitat després de gairebé cinc anys de sequera

Totes les conques internes de Catalunya entren en situació de normalitat després de gairebé cinc anys de sequera

Begoña Gómez denunciarà Vito Quiles per assetjament i una agressió en una cafeteria

Begoña Gómez denunciarà Vito Quiles per assetjament i una agressió en una cafeteria

La "festa" dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia

La "festa" dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia

La Pujada a Sant Pere de Rodes recupera els antics camins de pelegrinatge del cap de Creus el 3 de maig

La Pujada a Sant Pere de Rodes recupera els antics camins de pelegrinatge del cap de Creus el 3 de maig
