Crisi ferroviària
El Govern garanteix la gratuïtat de Rodalies almenys fins dilluns vinent
El Govern negocia amb Renfe i el Ministeri de Transports la continuïtat de la gratuïtat de Rodalies més enllà del 4 de maig, data prevista per a la normalització del servei
Pau Lizana Manuel
El Govern ha garantit aquest dimarts que els bitllets de Rodalies seran gratuïts almenys fins al dilluns vinent, 4 de maig. És la data en què es preveu, més de tres mesos després, que s’aixequin totes les restriccions de velocitat imposades des de la crisi ferroviària derivada de l’accident de Gelida del mes de gener. No obstant, no està clar què passarà just després d’aquesta data. En aquests moments, la Generalitat està negociant amb Renfe i amb el Ministeri de Transports –la resta d’administracions que juguen algun paper en les tarifes de Rodalies– si es donen prou condicions perquè els usuaris tornin a les tarifes que estaven en vigor abans que el temporal Harry fes estralls a la xarxa ferroviària catalana o bé s’allarguen les bonificacions una vegada més.
«En els pròxims dies tenim reunions per acabar-ho de determinar», ha respost la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La gratuïtat està vigent des del 24 de gener i l’últim acord per prorrogar la mesura caducava aquest mateix dijous, 30 d’abril. Ara, la també portaveu del Govern ha assegurat que, «amb tota probabilitat», Rodalies serà gratis fins almenys el 4 de maig. «Ho acabarem d’acotar», ha afirmat donant a entendre que en els pròxims dies s’anunciarà la decisió definitiva en funció de si es compleix amb el calendari previst per a la «normalització» del servei.
Anuncis esgotats
No és la primera vegada que Paneque esgota el temps per confirmar la gratuïtat de la xarxa ferroviària catalana. Normalment, les negociacions amb Renfe i el Ministeri de Transports s’allarguen fins a l’últim moment abans que venci l’última pròrroga. de la mesura. En un primer moment, la mesura havia de durar un mes des del dia que es va implantar –és a dir, del 24 de gener al 24 de febrer–. No obstant, al cap de pocs dies d’entrar en funcionament, el Govern va decidir allargar la gratuïtat fins al 15 de març, ja amb la previsió d’anar renovant la resolució fins que Rodalies reprengués el pols. Des d’aleshores, les pròrrogues s’han anat repetint.
De moment, la Generalitat no ha fallat al seu compromís de mantenir la gratuïtat «fins que Rodalies funcioni de manera sostinguda». La cosa podria canviar si, com té previst la Generalitat i ha recordat aquest dimarts la consellera Paneque, el Govern dona per aixecades totes les limitacions temporals de velocitat derivades de l’accident de Gelida la setmana que ve. «Les últimes restriccions d’eixos com l’R3 o l’R15 estan fixades fins al [dilluns] 4 de maig», ha assegurat la consellera. Paneque també ha afirmat que, a partir d’aquesta data, Rodalies entraria en una «fase pre Harry», és a dir, que recobraria pràcticament el servei que prestava abans de l’accident de Gelida.
Persisteixen talls i afectacions
Cal recordar que, si res canvia abans del 4 de maig, encara hi haurà alguns trams tallats a causa de les incidències que van aflorar després de l’accident de Gelida. Entre ells, hi ha el trajecte Puigcerdà-Ripoll de l’R3, que hauria de reobrir «durant la primavera», van apuntar fonts d’Adif a EL PERIÓDICO. L’altre gran tall es troba en la línia de Regionals R15, entre Riba-roja d’Ebre i Reus, que ara com ara no té data de reobertura. Tampoc està previst, de moment, que l’R8 recuperi el servei entre Martorell i Rubí, tot i que el túnel que uneix les dues poblacions es reobrirà aquest dimecres per als trens de mercaderies.
A més, a partir del mateix 4 de maig, i per treballs de manteniment, també es tancarà al trànsit ferroviari el tram de l’R13 entre la Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders fins al juliol. Ni Adif, ni Renfe, ni el Ministeri de Transports ni el Departament de Territori van avisar d’aquest últim tall abans de dissabte passat, a menys de 10 dies perquè es produís.
A aquests talls derivats de l’accident de Gelida cal afegir les restriccions de circulació per obres ja previstes. Una de les que més afecten aquests dies el servei de Rodalies és el tall parcial de l’R2 Sud entre Sitges i Garraf, que obliga els Regionals del sud a aturar el seu servei a Sant Vicenç de Calders. També continua tancada des de l’octubre l’R3 entre l’Hospitalet i la Garriga per obres de desdoblament, tot i que durant el mes de maig la línia hauria de recuperar el servei des de l’Hospitalet fins a Mollet-Santa Rosa. També durant el mes s’espera que recuperi el servei l’R7, tancada totalment per les obres a Montcada Bifurcació.
Tres mesos després de Gelida
Tots aquests talls allunyen la possibilitat que la xarxa de Rodalies torni aviat a la normalitat. Més de tres mesos després de l’accident, Territori ha donat per solucionats 45 dels 90 punts negres que Adif va detectar després del fatídic sinistre en treballs d’emergència que han suposat una inversió de més de 188 milions d’euros, destinant en només dos mesos el que havia gastat en els últims sis anys. Tant Adif com el Govern han assegurat que esperen que la normalitat a la xarxa ferroviària catalana torni al juny, tot i que el Govern continua insistint que aquest escenari es produirà ja la setmana vinent.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses
- Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026