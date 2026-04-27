Judici als Pujol
El tribunal deslliura Jordi Pujol de responsabilitat per la seva fortuna a Andorra després de determinar que no està en condicions de defensar-se
El tribunal ho ha decidit després de mantenir una entrevista personal amb l’expresident català, una vegada que va ser examinat pels forenses
El president del tribunal que jutja els Pujol defensa que l’expresident català comparegui a Madrid en la necessitat de no caure en l’edatisme
Ángeles Vázquez
El tribunal que jutja els Pujol ha determinat que l’expresident català Jordi Pujol i Soley encara no està en condicions de respondre penalment pels fets pels quals està acusat, i l’ha exonerat de qualsevol responsabilitat per la fortuna que la família guardava a Andorra. Al començar la vista oral, el president del tribunal, José Ricardo de Prada, ha sigut l’encarregat de comunicar la decisió, després d’estudiar les conclusions a què han arribat els pèrits de l’Audiència Nacional que han examinat l’exmandatari català, per a la qual cosa estava citat a les 9.30 hores, i mantenir amb ell una entrevista personal amb l’exmandatari català per part dels tres magistrats del tribunal.
L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, de 95 anys, que havia vingut en cotxe a Madrid i passat la nit en un hotel de la capital, havia comparegut davant el tribunal de l’Audiència Nacional que el jutga a ell, a la seva família i a diversos empresaris per la fortuna oculta a Andorra, a la hora prevista. Després de realitzar-li una entrevista els magistrats han conclòs que el seu estat de salut li impedeix declarar, perquè no compleix les condicions físiques i cognitives necessàries per ser interrogat ni disposa de capacitat per poder defensar-se dels delictes que se li atribueixen: associació il·lícita i blanqueig de capitals, pels quals el fiscal demanava per a ell nou anys de presó.
L’expresident català, acompanyat del seu fill Pere, havia arribat amb cotxe a la seu de l’Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), i –a diferència del que va passar la setmana passada amb l’expresident del Govern Mariano Rajoy, quan va comparèixer com a testimoni a la Kitchen– ni tan sols se l’ha vist baixar del vehicle dins de les dependències del tribunal. Des d’allà ha sigut conduït a la sala on ha sigut examinat pels forenses de la mateixa Audiència i el tribunal ha pogut comprovar directament el seu estat de salut per arribar a una conclusió. D’aquesta manera, el tribunal ha impedit que s’estigmatitzés l’exmandatari català, que és una de les crítiques que ha rebut el tribunal amb la seva decisió de citar-lo.
A mesura que s’endarreria l’inici del judici i amb això la decisió sobre l’expresident, van començar a circular rumors sobre que havia comunicat la seva disposició a declarar, que van acabar sent desmentits per fonts pròximes a la seva defensa.
El tribunal presidit per José Ricardo de Prada va decidir la setmana passada convocar l’expresident català mitja hora abans de l’inici de la sessió a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares, amb l’objectiu que sigui examinat per un dels metges forenses per no caure en «edatisme» i determinar directament si està en condicions de respondre penalment. La seva decisió, malgrat com s’ha interpretat per certs sectors, especialment de la política catalana, però fins i tot ha sigut criticada pel ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, no passava només per deslliurar-lo de la declaració, sinó per deslliurar-lo de tota responsabilitat pels delictes de corrupció pels quals està acusat, per la qual cosa era fonamental que la decisió s’adoptés amb totes les garanties. Al decidir-se que no està en condicions de declarar, queda eximit de responsabilitat penal com va passar el 2021 per «demència sobrevinguda» amb la seva dona, Marta Ferrusola, ja morta.
Decisió ajornada
Abans de començar el judici, el mes de novembre passat, els forenses judicials de Barcelona van examinar l’expresident i van determinar que no estava «en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient». Malgrat aquesta conclusió, l’Audiència Nacional va decidir citar-lo per videoconferència per a la primera sessió. El tribunal, després de l’exposició dels forenses aquell dia i després de parlar amb Jordi Pujol i Soley, va ajornar la seva decisió definitiva sobre això.
El president del tribunal va voler aclarir divendres que el motiu pel qual ha decidit obligar-lo a desplaçar-se a Madrid no és «estigmatitzar-lo», sinó que obeeix a la necessitat de no caure en «edatisme» i de poder comprovar directament si està en disposició de respondre pels fets pels quals està acusat. Jaume Padrós, metge personal de Pujol, va afirmar aquell mateix dia que li sembla «cruel» obligar-lo a viatjar a Madrid per acudir presencialment a l’Audiència Nacional malgrat el seu estat de salut.
