Judici als Pujol
Jordi Pujol Ferrusola: "Va ser una ordre l’encàrrec de la gestió dels fons d'Andorra"
Declara el primer fill de l’expresident de la Generalitat després d’apartar del procés el seu pare
J. G. Albalat
Una vegada que el tribunal ha adoptat una decisió sobre l’expresident català Jordi Pujol Soley, el primer acusat a declarar ha estat el seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que és qui s’enfronta a la petició de pena més alta, 29 anys de presó, i en qui s’ha centrat el judici que va començar al novembre a l’Audiència Nacional, ja que les acusacions contra la família recauen sobretot en si els treballs d’assessorament amb què va cobrar quantitats milionàries van ser reals o simulats per justificar el cobrament de comissions il·legals pagades per empreses per ser adjudicatàries d’obra pública. El primogènit de l’exmandatari ha reconegut que es va fer càrrec de la gestió dels fons de la família a Andorra el 1990, que segons ell provenien del llegat ('deixa') de l’avi: "Va ser una ordre de Josep Pujol", que fins a aquell moment s’havia encarregat de controlar aquests dipòsits a l’estranger.
"Si dic una catalanada, disculpin-me". Així ha començat Jordi Pujol Ferrusola la seva declaració davant el tribunal. Les preguntes del fiscal anticorrupció Fernando Bermejo l’han portat ràpidament a la primera pregunta: "¿Quan va tenir vostè coneixement dels fons d’Andorra?". L’acusat ha explicat que va saber "vagament" el 1976 o el 1977 de l’existència dels fons a l’estranger quan el seu avi Florenci Pujol li va comentar que "no ens preocupéssim, que no ens faltaria res". Això sí, ha precisat que no en va tenir coneixement exacte quan el seu pare era president de la Generalitat, ni va conèixer l’origen dels diners. Se’n va assabentar, segons la seva versió, anys després, després de la mort del seu avi Florenci Pujol, el 1980. Va ser en una reunió en què van participar tots els germans, la seva mare Marta Ferrusola i Joaquim Pujol, que era qui fins aleshores havia gestionat els fons de la família a l’estranger. El seu pare no era en aquella trobada, ha aclarit.
Joaquim Pujol li va dir en aquella reunió que anés a la Banca Reig i que allà li donarien instruccions sobre els fons. Es va reunir, fins i tot, amb Oscar Reig, un dels propietaris de l’entitat bancària. Jordi Pujol Ferrusola ha assegurat que aquest banquer va ser qui li va explicar en què consistia el llegat i li va aconsellar les persones que l’ajudarien a gestionar els diners. 110 milions de pessetes (601.000 euros) de l’època i 390 milions de pessetes (2,3 milions d’euros) en títols.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya