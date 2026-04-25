Lluita contra la delinqüència
Núria Parlon, consellera d'Interior: "Volem deixar clar que Catalunya és un lloc difícil per delinquir"
El pla contra la reincidència "trenca el cicle d’impunitat", afirma la titular de seguretat
Germán González
El pla de xoc contra la multireincidència no només ha servit per atacar aquest fenomen criminal, sinó que ha suposat un canvi de mentalitat en matèria de seguretat a Catalunya.
Aquest era el nostre objectiu en desplegar l’estratègia Kanpai: acabar amb la sensació d’impunitat que podien tenir els delinqüents persistents i deixar-los clar que Catalunya és un lloc difícil per actuar. Es tracta del 10% dels delinqüents, però són responsables del 39% dels delictes que es cometen, per això volem treure’ls de la circulació i que no continuïn actuant com si no passés res.
S’ha trencat el cercle de la impunitat?
El pla Kanpai és una estratègia policial guanyadora, un punt d’inflexió que, juntament amb la nova llei contra la multireincidència que va entrar en vigor el 9 d’abril, ens permet tenir més mitjans per dissuadir el delinqüent de cometre delictes. Trenquem el cercle d’impunitat també gràcies a la tasca dels jutjats i a la possibilitat d’establir ordres d’allunyament de zones on delinqueixen, de manera que els criminals se senten clarament interpel·lats.
Ha millorat la percepció de seguretat de la ciutadania?
Parlo amb molta gent de tot arreu i em diuen que veuen més policia al carrer i que això fa que se sentin més segurs. Queda molt per fer, però en reunions que mantinc o en les juntes de seguretat sempre es valora molt bé aquest augment de la presència policial. Darrere hi ha una estratègia per combatre la delinqüència que molesta en el dia a dia o que et roba el telèfon mòbil. En els dispositius Kanpai n’hem recuperat 2.000 només a l’àrea metropolitana.
En quina mesura ha baixat la delinqüència amb el pla Kanpai?
El 80% dels delictes a Catalunya són patrimonials. En aquest primer trimestre de l’any estem un 7,1% per sota de la mitjana de delictes registrats en el mateix període entre el 2022 i el 2025: són 9.050 delictes menys. Els robatoris amb violència han baixat en 10.277 casos aquest primer trimestre si es compara amb el 2022. També han descendit els robatoris en els quals s’utilitza la intimidació, que han baixat un 8,1% i són els que impacten més en la percepció de seguretat. Els robatoris amb força en domicilis s’han reduït un 11,2%. Per tant, l’evolució és positiva gràcies a les eines contra la multireincidència.
Però el Kanpai es porta a tots els àmbits.
El pla Kanpai ens permet intervenir quan detectem un problema. Per exemple, per combatre els robatoris i furts en autopistes i vies ràpides. Hem actuat des de principis d’any i els delictes han baixat un 37%. Així mateix, també farem el Kanpai bus en el marc del transport públic.
Han posat més agents als carrers seguint criteris d’intel·ligència policial per tenir la màxima efectivitat.
Els dispositius Kanpai es coordinen amb altres forces policials i són flexibles. Compartim informació amb altres policies i muntem una estratègia, en la qual també comptem amb seguretat privada, per acabar amb una problemàtica delinqüencial que genera inseguretat, com, per exemple, la que pot passar en el transport públic. Després del Kanpai, posem en funcionament el pla Confiança per treballar la proximitat dels agents amb la població. Amb l’ampliació de la plantilla de Mossos tindrem més recursos per intervenir en qüestions de convivència i civisme i millorarem les percepcions de seguretat, així com la mediació.
El pla de xoc ha fet que se’n vagin persones multireincidents de Catalunya?
Hem practicat moltes detencions i aquestes tenen un efecte dissuasiu. Sempre hi ha el debat que, quan es pressiona en un costat, la delinqüència se’n va a un altre, però els delinqüents es troben a les zones més poblades i més turístiques. Per aquesta raó el pla s’aplica a tot Catalunya.
El Kanpai és un referent en seguretat?
El fet de poder identificar el delinqüent amb risc de persistència i treballar amb una estratègia que es pot estendre a tot el país, que es pot adaptar d’acord amb les necessitats, pot ser un referent per a altres comunitats amb nuclis molt poblats.
Es reforçarà el pla contra la multireincidència a l’estiu?
Aquest any encara ho podrem fer amb més solidesa, perquè surten 1.300 agents dels Mossos de l’escola i faran pràctiques en diversos punts del territori, com les zones turístiques, que augmenten la població. També s’ha de gestionar l’espai públic quant a seguretat, sorolls o molèsties.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses
- Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026