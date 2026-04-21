El tribunal cita Jordi Pujol dilluns per examinar-lo i determinar si pot declarar

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, en una foto d’arxiu. / Kike Rincón/Europa Press

Ángeles Vázquez

Madrid / Barcelona

El tribunal de l’Audiència Nacional que jutja l’expresident català Jordi Pujol Soley l’ha citat a declarar el pròxim dia 27, tot i que vol que comparegui mitja hora abans de l’inici previst de la sessió perquè pugui ser examinat i es determini si està en condicions de declarar en relació amb els delictes d’associació il·lícita i blanqueig de capitals, pels quals la fiscalia demana nou anys de presó.

En una providència, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el tribunal presidit per José Ricardo de Prada ha decidit convocar l’expresident a les 9.30 hores amb l’objectiu que sigui examinat pels metges forenses de l’Audiència Nacional i així determinar si està o no en condicions de declarar.

En cas d’estar-ho, serà el primer a declarar davant el tribunal. Si no ho està, començarà a prestar declaració el seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que s’enfronta a la pena més elevada de presó (29 anys de presó). Després ho faran els seus germans. Tots ells, menys Josep, per al qual es demanen 14 anys de presó, s’enfronten a una petició fiscal de vuit anys.

En la providència, el tribunal també demana a Pujol Soley que aporti tots els documents que estimi convenients per a una millor valoració mèdica.

En previsió que els Pujol o algun altre dels acusats vulgui declarar en català, el tribunal ha previst que la intèrpret estigui a disposició de l’Audiència Nacional els dies 27, 28 i 29, en els quals està previst que es desenvolupi el judici la setmana que ve.

