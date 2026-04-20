Baròmetre d'abril
Enquesta CIS: El 65% dels espanyols són partidaris d'eliminar el canvi d'hora
El sondeig s'ha fet sobre 4.020 entrevistes a majors de 18 anys del 6 al 10 d'abril de 2026
Jose Rico
El 65,7% dels espanyols preferirien que Espanya acabés amb el canvi horari que es fa dues vegades l'any, segons recull el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d'abril, mentre que un 24,5% es decanta per continuar modificant l'hora al març i a l'octubre, i un 8,7% es mostra indiferent. El sondeig s'ha fet sobre 4.020 entrevistes a majors de 18 anys del 6 al 10 d'abril de 2026, una setmana després del canvi d'hora a Espanya.
En una segona pregunta, l'enquesta s'interessa per l'horari que preferiria la ciutadania. En aquest cas, el 66,4% opta per l'horari d'estiu, en què s'avança una hora el rellotge per aprofitar més la llum solar i es manté vigent fins a l'últim diumenge d'octubre. Per la seva banda, el 22% manifesta preferir l'horari d'hivern (octubre-març), en què s'endarrereix el rellotge una hora.
Aquest any, l'horari d'estiu va començar a Espanya la matinada del diumenge 29 de març, quan els rellotges es van avançar una hora, un canvi qüestionat des de fa anys, però que la Comissió Europea ha renovat fins al 2031. El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) va publicar el 18 de març una comunicació que fixa les dates de l'horari d'estiu per als pròxims cinc anys, sempre amb l'últim diumenge de març com a referència.
El Govern espanyol és partidari d'acabar amb el canvi d'hora estacional. El president del Govern, Pedro Sánchez, va dir a l'octubre, quan es va passar a l'horari d'hivern, que no li veia sentit i que la ciència sosté "que ja no suposa un estalvi energètic i que trastoca els ritmes biològics".
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort