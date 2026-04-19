Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
Els pares del menor, que ha reconegut els fets i està en tractament, han buscat assessorament per actuar contra els webs per a adults
R. Tortosa
Un adolescent resident en una població de la Catalunya central ha gastat una part considerable dels estalvis de la seva família pel seu consum intensiu de webs de caràcter sexual per a adults.
La despesa s'ha produït en tan poc temps que, quan la família se n'ha adonat, la quantitat perduda ja era molt elevada, si més no, per als pares d'aquest menor d'edat, que tenen dos fills més i uns ingressos modestos.
Els damnificats han buscat assessorament jurídic per respondre de la manera més convenient. Volen recuperar els diners que han perdut i, si hi ha la possibilitat, emprendre accions legals contra les pàgines de pornografía de pagament que ha visitat reiteradament el noi.
Ara per ara, la família, que també ha demanat a un gabinet psicològic de Barcelona que atengui l'adolescent per si pateix una addicció, prefereix no proporcionar més detalls sobre l'incident. Els responsables del centre educatiu on està matriculat el menor ignoren l'episodi, el mateix que passa amb la majoria de companys del noi.
L'estudiant ha admès els fets, profundament penedit pel seu comportament. Fonts properes al cas han confirmat que l'alumne ha donat la mateixa versió als pares, els advocats i la psicòloga que s'ha fet càrrec de la situació.
Com es revela en una recerca recent, publicada a la revista científica Formación médica continuada en atención primaria, dos terços dels joves amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys han accedit a continguts porno en alguna ocasió. Els alumnes s'introdueixen en aquest material als 12 o 13 anys.
Fins i tot hi ha investigacions que evidencien uns primers contactes abans dels 8. Mentre, proliferen els treballs que relacionen la tendència amb conflictes en la salut física, sexual, psicològica i social d'aquells que abusen d'aquests vídeos, consumits majoritàriament per internet.
En paral·lel, el Govern de l'Estat ha demanat a la Fiscalía que investigui "possibles delictes de pornografia infantil i tracte degradant contra menors a les xarxes socials" perquè, segons la Moncloa, "està en joc la seguretat dels nostres fills".
