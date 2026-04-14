Denunciat per Vox
Jair Domínguez nega incitar a la violència contra Vox i diu que volia dir que cal "fer callar el nazisme i el feixisme"
Defensa el caràcter "metafòric" i "irònic" de les seves paraules i afirma que no es referia a cap persona en particular
Norma Vidal | Bernat Vilaró
Jair Domínguez ha negat que volgués incitar a la violència expressa contra Vox quan va manifestar que calia "combatre'ls amb un cop de puny a la boca" en una columna d'opinió de to "sarcàstic i irònic" a Catalunya Ràdio l’any 2021. Ho ha dit en la vista de judici oral que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, en què ha defensat que era una "expressió metafòrica" i que es referia "al feixisme i al nazisme", no a cap persona en particular: "És una forma de dir de manera contundent que cal fer callar el feixisme i el nazisme, una manera de plantar-se davant el seu auge", ha defensat. Vox demana dos anys de presó per a Domínguez, en considerar que hauria comès un delicte d'incitació a l'odi, mentre que la defensa sol·licita l'absolució.
En un judici breu que ha durat poc més d’una hora i en què Jair Domínguez ha respost a les preguntes del seu advocat i a les de la fiscalia, però no a les de Vox, l’humorista ha explicat que les seves paraules formaven part d’una columna d’opinió que es va emetre després de les eleccions catalanes de 2021, en què la formació d’ultradreta va aconseguir 11 escons al Parlament. “En aquell moment s’havien donat diversos resultats que m’havien cridat l’atenció i el que volia transmetre és que havíem d’estar preparats per a qualsevol eventualitat que pogués produir-se”, ha comentat Domínguez.
Així, ha matisat, que el monòleg només es referia a Vox en la seva primera part, quan valorava els resultats dels comicis, i ha remarcat que en la segona part del discurs, quan va expressar que calia “combatre’ls amb un cop de punt a la boca”, parlava del “nazisme i el feixisme” des d’un punt de vista històric. Alhora, ha deixat clar que no es referia de forma expressa a cap persona o partit polític. En aquest sentit, a preguntes de la fiscal, que no exerceix d’acusació, ha respost de forma contundent que la seva voluntat en cap cas va ser incitar a la violència.
Sentit metafòric
Preguntat pel seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmat que la polèmica expressió tenia un sentit “metafòric” perquè “era una forma de dir de manera contundent que cal fer callar al feixisme i al nazisme”. Així, ha afegit que no es referia a fer una crida a tenir “una resposta violenta o exercir un cop de puny físic sinó una manera de plantar-se davant l’auge del feixisme i nazisme”. Així ha insistit que no és partidari de la violència ni l’estava incitant.
De la mateixa forma, ha assegurat que el seu monòleg, que estava gravat, no va donar peu a un debat posterior en el marc del programa ni a una interacció amb els oients, donat que era una peça que s’emetia a primera hora del matí com una columna d’opinió separada de la resta del contingut.
A més, ha recordat que la seva imatge pública és una “versió amplificada i humorística” d’ell mateix i ha admès que sovint recorre a un to “provocatiu i histriònic” per expressar les seves idees.
Ni la fiscalia ni els Mossos hi veuen delicte
En el judici també hi ha intervingut com a testimoni l'agent dels Mossos d’Esquadra que va encarregar-se d’analitzar les paraules de Domínguez i fer-ne la transcripció. Ha ratificat el contingut de l’informe de la policia que apuntava que la intervenció de l’humorista era “una reflexió amb sarcasme i ironia d’uns resultats electorals” i que no va generar cap situació violenta ni de risc, o cap posterior denuncia vinculada a agressions contra la formació d’extrema dreta.
Per la seva banda, tant el ministeri fiscal com Cuevillas, han demanat l’absolució de l’humorista. La fiscalia ha valorat que els fets no són constitutius de cap delicte i Cuevillas ha demanat al tribunal diferenciar entre el que vol dir “un cop de puny a la boca” i un cop de puny a la cara. En sortir del judici, ha titllat el procediment “d’absurd” i ha valorat que mai s’hi hauria d’haver arribat. En aquesta línia, ha defensat que les manifestacions de Domínguez estan emparades per la llibertat d’expressió i ha remarcat que Vox no és un col·lectiu diana.
Per contra, durant la vista oral, l’advocat de Vox, ha demanat la condemna de Domínguez en considerar que el monòleg va ser “contundent” i es va fer amb la voluntat de criminalitzar els votants de la formació. Alhora, ha rebutjat el caràcter metafòric de les paraules i ha avisat que el missatge era una incitació directa a l'hostilitat que no admetia “segones lectures”.
En les qüestions prèvies del judici, el tribunal ha informat les parts que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) quedava fora del procediment. Ha explicat que durant la fase d’instrucció la CCMA no va prestar declaració com a part imputada, el que ha portat la sala a considerar que no hi ha garanties processals que pugui intervenir en igualtat de condicions que la resta.
Domínguez diu sentir-se perseguit
En una atenció a la premsa posterior al judici, Jair Domínguez ha admès sentir-se “perseguit” perquè aquesta no és la primera vegada que es troba en una situació similar. Ha lamentat que s’intenti “coartar” la llibertat d’expressió i s’ha mostrat sorprès pel fet que Vox se senti al·ludit quan es parla de combatre el feixisme i el nazisme: “Per alguna cosa serà”, ha ironitzat Domínguez que ha dit que intentarà “no cometre més delictes flagrants com aquest”.
