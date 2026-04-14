Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Montse PascualAnna Maria DalíCèlia GarbíCarles LloberasEl "Casillas altempordanès"
instagramlinkedin

Guardons de la Generalitat

Julia Otero, Fermí Puig, Victòria Camps i la Fundació Ernest Lluch, entre les Creus de Sant Jordi de 2026

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. / David Zorrakino - Europa Press

Sara González

Barcelona

El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, als actors Sílvia Munt i Enric Majó, a títol pòstum al cuiner Fermí Puig i a la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Pau Casals.

En un comunicat, expliquen que la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat, s’ha concedit a 20 persones i 10 entitats que, pels seus mèrits, han prestat "serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural".

Notícies relacionades

També han estat distingides la filòsofa Victòria Camps; l’historiador Ramon Alberch; l’emprenedora social Carmen Armengol; l’escriptora Maite Carranza; l’artista plàstica Maria Àngels Domingo; l’artista Joan Fontcuberta; l’historiador i escriptor Salah Jamal; la dissenyadora Roser Marcé; l’empresari Miquel Martí; l’actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà; l’empresària Ernestina Torelló; l’empresari Miguel Agustín Torres; l’empresària Anna Vallès i l’investigador en psicologia Ignasi Vila.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafa Domínguez, jubilat: 'D'una pensió de 740 euros me n'han tret 81 de cop
  2. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  3. Ensurt al Port de la Selva amb la caiguda d'una furgoneta al mar
  4. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  5. Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
  6. El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
  7. El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà
  8. Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

ERC recorre a Xavier Amiel per encapçalar la llista a Figueres

ERC recorre a Xavier Amiel per encapçalar la llista a Figueres

Inicien la segona fase de consolidació de Mas Vilanera de l'Escala

Inicien la segona fase de consolidació de Mas Vilanera de l'Escala

Condemnat a 15 anys de presó per assassinat l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges

Condemnat a 15 anys de presó per assassinat l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges

La tècnica regenerativa que fan servir Rafa Nadal o Lamine Yamal comença a aplicar-se per recuperar la veu

La tècnica regenerativa que fan servir Rafa Nadal o Lamine Yamal comença a aplicar-se per recuperar la veu

Tres encaputxats assalten un estanc de Castellfollit de la Roca i s’enduen tabac per valor de més de 9.000 euros

Tres encaputxats assalten un estanc de Castellfollit de la Roca i s’enduen tabac per valor de més de 9.000 euros

Figueres adjudica l'ampliació del centre de processament de videovigilància i la instal·lació de 17 càmeres lectores

Figueres adjudica l'ampliació del centre de processament de videovigilància i la instal·lació de 17 càmeres lectores

La incidència de la gonorrea es triplica en cinc anys a Espanya entre joves i adolescents

La incidència de la gonorrea es triplica en cinc anys a Espanya entre joves i adolescents
