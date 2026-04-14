Guardons de la Generalitat
Julia Otero, Fermí Puig, Victòria Camps i la Fundació Ernest Lluch, entre les Creus de Sant Jordi de 2026
Sara González
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha acordat atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, als actors Sílvia Munt i Enric Majó, a títol pòstum al cuiner Fermí Puig i a la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Pau Casals.
En un comunicat, expliquen que la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat, s’ha concedit a 20 persones i 10 entitats que, pels seus mèrits, han prestat "serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural".
També han estat distingides la filòsofa Victòria Camps; l’historiador Ramon Alberch; l’emprenedora social Carmen Armengol; l’escriptora Maite Carranza; l’artista plàstica Maria Àngels Domingo; l’artista Joan Fontcuberta; l’historiador i escriptor Salah Jamal; la dissenyadora Roser Marcé; l’empresari Miquel Martí; l’actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà; l’empresària Ernestina Torelló; l’empresari Miguel Agustín Torres; l’empresària Anna Vallès i l’investigador en psicologia Ignasi Vila.
