Fòrum internacional
Illa reivindica Catalunya com un "soci fiable" per enfortir el projecte europeu
El president de la Generalitat defensa la seva política d’habitatge d’augmentar l’oferta i intervenir el mercat per atallar les desigualtats i el malestar social
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la seva agenda perquè Catalunya sigui un "soci fiable" que contribueixi a enfortir el projecte europeu. Així ho ha assegurat durant una entrevista del periodista Ryan Heath en la cloenda de l’European Pulse Forum, organitzat per Politico i beBartlet i que ha aplegat líders polítics i econòmics per debatre a Barcelona. "No només volem anar a Brussel·les a demanar recursos, sinó també a oferir experiència i suport polític", ha defensat el president, que exerceix d’amfitrió de fins a tres cimeres internacionals en menys de tres dies a la capital catalana.
Durant la seva intervenció, Illa ha defensat la política econòmica tant del Govern de Pedro Sánchez com del seu Govern, que passa per la "prosperitat compartida", un dels lemes del seu projecte polític. Segons el seu parer, les dades econòmiques d’Espanya demostren que es tracta d’una filosofia que no és lesiva per al conjunt de l’economia. Sobre Sánchez, ha augurat que continuarà sent president i esgotarà la legislatura fins al 2027. "Sobreviurà, creieu-me", ha assegurat després d’exalçar també el posicionament internacional del president en ple canvi geopolític mundial i les bones dades de creixement de l’economia espanyola.
La política d’habitatge, clau
Dins d’aquesta "prosperitat compartida", Illa emmarca la seva política d’habitatge per construir 50.000 pisos públics abans del 2030, a més de defensar que cal intervenir el mercat per tractar de contenir els preus i atallar el principal element que genera desigualtat i malestar social. "Quin tipus de país seríem si generant prosperitat no som capaços de proveir una casa als seus ciutadans?", ha preguntat retòricament, motiu pel qual ha reclamat que cal "valentia" per augmentar l’oferta i garantir l’accés a l’habitatge. Una vegada més, ha assegurat que el seu objectiu és que Catalunya lideri econòmicament Espanya.
El president també ha fet referència als pressupostos que està negociant amb ERC i ha pronosticat que l’acord podria produir-se al juny, tot i que, mentrestant, ha recordat, tenen a disposició un suplement de crèdit per continuar gestionant el dia a dia. De fet, tenint en compte que el calendari acordat amb els republicans és que els comptes estiguin en vigor abans del 31 de juliol, la tramitació dels pressupostos s’hauria de produir en aquest mes apuntat pel president. Illa ha assegurat sentir-se "orgullós" dels pactes assolits amb ERC i els Comuns malgrat que el seu Govern en minoria i ha argumentat que la política d’avui passa per ser capaç de teixir aliances. En tot cas, no ha donat més detalls d’unes negociacions que ambdues parts estan treballant en grups temàtics i que volen que transcorrin amb discreció.
El president de la Generalitat també ha defensat el model de finançament pactat amb els republicans i ha reivindicat que és positiu per a tots els territoris. De fet, ha recordat que cap altre govern més enllà del de Sánchez ha estat capaç de posar una proposta sobre la taula. Això sí, preguntat sobre si creu que el model obtindrà el suport suficient per ser aprovat al Congrés, s’ha mostrat disposat a escoltar les millores que puguin proposar altres formacions, com Junts, però ha lamentat que "criticar per criticar no serveix per a res".
