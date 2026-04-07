Transport
Reobre el tram de l'R4 tallat per l'accident de Gelida durant més de dos mesos: "Ha estat una sorpresa”
L’acord amb la majoria de sindicats, entre ells el Semaf, ha permès que el tram de la R4 recuperi el servei després de 77 dies inoperatiu per a passatgers
Cristina Buesa | Pau Lizana Manuel | ACN
Han hagut de passar 77 dies perquè els trens de Rodalies tornin a circular pel punt on es va produir el fatídic accident de Gelida, el passat 20 de gener. A partir d’aquest dimarts, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, l'R4 torna a circular entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central, posant fi a un tall que ha partit la línia en dos des de fa pràcticament dos mesos i mig. Segons va declarar el secretari de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, la normalitat hauria d’haver tornat a aquest punt el passat 16 de març. Tanmateix, la negativa del Semaf va bloquejar la situació fins aquesta setmana passada, quan els sindicats van assolir un acord.
Cal recordar que pel tram de Gelida ja hi circulaven trens de mercaderies —fet clau tenint en compte que la de Vilafranca del Penedès és una de les rutes alternatives principals davant el tancament del túnel de Rubí— i també els quatre Regionals al dia que Renfe desvia pel Penedès per les obres als túnels del Garraf.
Sorpresa i desconfiança entre els usuaris
Molts usuaris han tingut coneixement de la recuperació del servei ferroviari en arribar a l’estació de Sant Sadurní d’Anoia perquè a primera hora del matí la informació era confusa. L’Antonio, per exemple, explicava que ha mirat a les xarxes si, com pensava, el tram estava obert però que “no ho ha tingut clar” fins que ha arribat a l’estació.
D’altres, entraven sorpresos a l’estació perquè, tot i que els busos eren al seu lloc habitual a l’exterior, no estaven operatius. “Comptava amb agafar el bus com els dos últims mesos i m’han dit que el servei s’havia normalitzat. Ha estat una sorpresa”, deia la Lourdes.
També s’han viscut moments de confusió perquè el personal d’algunes estacions no tenien clar si el servei s’havia recuperat o no. El Marc, molt enfadat, explicava que a Sant Vicecenç de Calders li havien dit que havia de baixar a Sant Sadurní per agafar l’autobús. Quan ha vist que el bus no funcionava, el tren en el que havia arribat ha marxat i ha hagut d’esperar-se mitja hora per agafar el següent.
Sigui com sigui, la reobertura del tram s’ha fet amb molts menys usuaris dels que eren habituals abans de l’accident a Gelida. Tant les andanes com els trens que arribaven en tots dos sentits anaven força buits i els usuaris consultats, en general, no tenien gaire confiança en el servei. “La meva confiança en Rodalies és la que és. El millor que poden fer és mantenir els busos uns dies perquè no descarto que s’hagin de tornar a utilitzar”, afegia el Jordi mentre s’esperava a l’andana.
Els viatgers que venien de Martorell, al seu torn, explicaven que el tren ha passat pel lloc de l’accident a baixa velocitat i que, tot i que no temien per la seguretat, han sentit, com reconeixia el Damià, "alguna cosa especial" recordant que hi va morir un maquinista.
Trams pendents
El servei de Rodalies al complet, però, és lluny de tornar a la normalitat. El trajecte entre Manresa i Terrassa de la mateixa R4 continua cobert amb trens llançadora. A més, queden per reobrir els trams de la R15 de Regionals entre Reus i Riba-roja d’Ebre; el tram de la R3 entre Ripoll i Puigcerdà i el tram de la R8 entre Martorell i Rubí —on Adif treballa per garantir les condicions del túnel que ha posat en escac el transport ferroviari de mercaderies—. Tots ells són trams tancats arran de la crisi causada per l’accident de Gelida.
A més, continua sense servei la R7 per les obres a Montcada Bifurcació i la R3 entre L’Hospitalet i la Garriga pels treballs de desdoblament de la línia. A tot això s’hi suma la vigència de prop de 200 limitacions temporals de velocitat, que retarden els trajectes en aquells trams que sí que han pogut reobrir al trànsit ferroviari les darreres setmanes.
