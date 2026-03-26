Trànsit preveu una "eclosió de mobilitat" per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja

L’organisme viari controlarà els navegadors GPS per “evitar” la circulació de vehicles per pobles com a drecera

L'AP-7, en una imatge d'arxiu. / Àlex Recolons

El Servei Català de Trànsit (SCT) espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa pels gruixos de neu a les estacions d’esquí i pel bon temps que es preveu i això arrossegui persones a zones costaneres. Així ho ha expressat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha calculat uns 560.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu. Lamiel ha puntualitzat que ho faran en dues fases, una primera que arrencarà aquest divendres i s’allargarà fins diumenge. Mentre que la segona serà entre el Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. El director de l’organisme ha explicat que controlaran els navegadors GPS per “evitar” la circulació per pobles i viles com a drecera per arribar al destí.

  1. Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
  2. Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
  3. Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
  4. Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
  5. Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
  6. La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
  7. Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
  8. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa

Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)

Carles Porta fitxa per Disney+ per al seu pròxim true crime: així és 'Abandonats', un esfereïdor cas real que es remunta 40 anys enrere

El vent provoca una avaria en la telefonia mòbil i internet a Portbou

Quan clarejarà i es farà fosc després del canvi d'hora?

Torna l'hivern a Catalunya: ho diu el Meteocat

Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per "conduir sense la diligència necessària": "Em vaig sentir molt indefens"

Qui és Noelia Castillo Ramos, la jove que morirà després de sol·licitar l’eutanàsia? La història darrere de la tragèdia

