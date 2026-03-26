Mobilitat
Trànsit preveu una "eclosió de mobilitat" per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja
L’organisme viari controlarà els navegadors GPS per “evitar” la circulació de vehicles per pobles com a drecera
Albert Hernàndez Ventós
El Servei Català de Trànsit (SCT) espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa pels gruixos de neu a les estacions d’esquí i pel bon temps que es preveu i això arrossegui persones a zones costaneres. Així ho ha expressat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha calculat uns 560.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu. Lamiel ha puntualitzat que ho faran en dues fases, una primera que arrencarà aquest divendres i s’allargarà fins diumenge. Mentre que la segona serà entre el Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. El director de l’organisme ha explicat que controlaran els navegadors GPS per “evitar” la circulació per pobles i viles com a drecera per arribar al destí.
