Topall de lloguer
El Govern imposa 22 sancions que sumen 77.000 euros per vulnerar la llei d’habitatge
Paneque assegura que obrirà un expedient contra el bloc de Sant Agustí, on aquest dimecres està previst el desallotjament d’un veí, per un possible incompliment de la normativa
Gisela Boada
El Govern ha imposat 22 sancions a propietaris per incomplir la llei d’habitatge que sumen 77.000 euros des de l’aprovació del règim sancionador fa més d’un any al Parlament. La normativa es va completar el desembre passat amb la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions -que inicialment havien quedat fora- i ha derivat, a més, en l’obertura de 480 diligències prèvies que l’administració està analitzant.
Les dades les ha fet públiques la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una entrevista a RAC1, coincidint amb el desallotjament previst d’un veí del bloc Sant Agustí de Barcelona. Fins a l’immoble s’hi han concentrat unes 200 persones, convocades pel Sindicat de Llogateres, per intentar frenar l’actuació. L’ordre arriba després que la propietat de l’edifici, New Amsterdam Developers (NAD), adquirís la finca el 2023 i iniciés un procés per no renovar els lloguers i reconvertir els pisos en colivings, segons denuncien els veïns, el Sindicat i el mateix afectat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat a través de les seves xarxes socials la seva "oposició frontal" al desallotjament i ha assegurat que el Govern ha activat "tots els mecanismes legals" per protegir els afectats. Paneque ha explicat que el bloc ha estat inspeccionat davant dels indicis d’una possible vulneració de la llei d’habitatge i que obriran un expedient per als 23 habitatges del bloc. En cas de confirmar-se, la sanció seria greu i podria superar els 90.000 euros, segons ha detallat Paneque. "Aquest tipus de pràctiques no només incompleixen la llei sinó que no són benvingudes a Catalunya. El síndic de Barcelona vol actuar com a mediador en aquesta situació i seria bo que hi hagués marge de negociació amb l’empresa propietària", ha apuntat la consellera.
El llogater afectat assegura que paga 800 euros pel seu habitatge, mentre que en el mateix bloc s’estan llogant habitacions per uns 900 euros, amb una mitjana de tres per pis. En aquest cas concret el propietari seria un gran tenidor, però la també portaveu de l’Executiu ha dit que entre les sancions imposades hi ha "de tota mena" de propietaris. "Aquest Govern vol deixar clar que l’ús de l’habitatge és preferentment residencial", ha declarat Paneque.
En un mes i mig, l’administració ha imposat unes 10 multes més, ja que a principis de febrer l’Executiu ja va anunciar que havia posat les primeres 13 multes per aquesta qüestió. "Les dades poden canviar d’una setmana a l’altra", ha advertit Paneque, que ha subratllat que, a més de les denúncies rebudes, el Govern ha desplegat un centenar d’inspectors a tot el territori que també vigilen el compliment de la llei. Les inspeccions les duen a terme l’Agència Catalana de Consum i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els dos organismes amb capacitat per obrir expedients.
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
- Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble