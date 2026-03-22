La pobresa energètica i la manca de manteniment de calderes fan augmentar les intoxicacions a les comarques de Girona

El SEM ha atès un 12% més de persones afectades en una temporada marcada per "més dies de fred"

Sala de control dels Bombers a la Regió de Girona / Berta Artigas Fontàs / ACN / ACN

Berta Aritgas Fontàs/ACN

Girona

Les intoxicacions per monòxid de carboni han augmentat aquest hivern a les comarques de Girona. Professionals dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers, que sovint intervenen conjuntament en aquests casos, apunten com a principals causes el mal manteniment de calderes i l'impacte de la pobresa energètica, que fa que moltes llars acabin recorrent a sistemes de calefacció "antics i poc segurs", com brasers o estufes catalítiques. També destaquen com a factor determinant una temporada amb "més dies de fred" que l'anterior. En total, s'han atès 169 persones, davant les 151 de l'hivern passat, un increment de gairebé el 12% que segueix la tendència a l'alça dels darrers anys.

Segons un dels caps de bombers de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Marquès, l'origen d'aquestes intoxicacions s'explica, en molts casos, per una mala combustió de les calderes, sovint derivada d'un mal manteniment o d'avaries. A això s'hi suma l'impacte de la pobresa energètica, que obliga algunes llars a recórrer a sistemes més antics. "S'han recuperat mecanismes que potser ja no haurien d'existir", ha assenyalat, "com brasers o estufes catalítiques".

Un dels caps territorials de bombers de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Marquès, mirant el mapa d'avisos / Berta Artigas Fontàs / ACN / ACN

El cos ha detectat que la majoria de les trucades arriben cap a les dues o tres de la matinada, quan les persones han estat exposades durant hores al gas i comencen a notar els primers símptomes. Sovint, a més, no es tracten de casos aïllats, sinó que afecten tot un nucli familiar.

Els efectes poden ser especialment perillosos perquè sovint passen desapercebuts. Marquès alerta que es tracta de situacions "greus, perquè no te'n vas adonant i l'ambient va perdent oxigen de manera progressiva".

Des de l'àmbit sanitari, la infermera de la unitat conjunta entre Bombers i SEM, Maria Isabel Maestre, explica que la simptomatologia pot anar des de "marejos, mal de cap o nàusees", fins a situacions més crítiques, amb "disminució del nivell de consciència o alteracions neurològiques" que, si no es tracten a temps, poden arribar a ser mortals.

Ventilació i manteniment

Pel que fa a la prevenció, els professionals insisteixen en la importància de fer un manteniment adequat de les calderes i no bloquejar les vies de ventilació, especialment durant els episodis de fred intens. Tot i això, han recordat que una part del problema és estructural. "El tema del preu de l'electricitat fa que la gent busqui alternatives per escalfar-se", ha apuntat Maestre, que ha afegit que aquest hivern, amb "molts més dies de fred", ha contribuït a incrementar el risc i, en conseqüència, el nombre d'afectats.

Maestre ha subratllat que aquestes intoxicacions són més habituals en temporada hivernal, quan l'ús d'aparells de calefacció augmenta i es tendeix a tancar més els espais per conservar la calor. En aquest sentit, ha recomanat estar alerta als primers símptomes i ventilar els espais. "Si en sortir a l'exterior la simptomatologia millora, és molt probable que es tracti d'una intoxicació per monòxid de carboni", ha detallat.

Un bomber controlant la situació de la Regió de Girona / Berta Artigas Fontàs / ACN / ACN

Intoxicacions per comarques

Pel que fa a la distribució territorial, segons dades facilitades pel SEM, el Gironès ha concentrat aquest hivern el nombre més gran de casos, amb 58 persones ateses, tot i que són lleugerament menys de l'any passat, quan se'n van atendre 60.

En canvi, comarques com l'Alt Empordà i la Garrotxa han registrat els increments més significatius, especialment aquesta última, que dobla els casos, passant de 12 persones ateses l'hivern del 2024-2025 a 24 aquesta temporada.

Altres zones com la Selva i el Ripollès presenten augments moderats, mentre que al Baix Empordà el nombre de persones ateses per intoxicacions ha disminuit.

