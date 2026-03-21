Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Polèmica preu aiguaIsabel FayaPortalblauLloguer FigueresAccident a Biure
instagramlinkedin

La vacunació, una eina imprescindible contra el tètanus

El vaccí contra la infecció és necessària, ja que el fet d'haver patit la malaltia no protegeix

La vacunació és necessària per prevenir el tètanus / Arxiu/Mireia Arso

Regió7

Manresa

El tètanus, com el que ha contret el noi bagenc, fill d'una família antivacunes, ingressat molt greu a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa tan sols es pot prevenir mitjançant la vacunació, ja que el fet d'haver patit la malaltia no protegeix, segons explica el departament de Salut.

La vacunació antitetànica es duu a terme amb vacunes que contenen el component tetànic i que són molt eficaces. Aquesta vacunació es realitza mitjançant la vacunació sistemàtica abans d'haver contret la malaltia, o en situació de risc, en cas que la persona s’hagi fet una ferida.

La vacunació en els infants es realitza mitjançant la vacuna hexavalent (que conté els antígens contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, Haemophilus influenzae tipus b i l’hepatitis B) i se n’administren tres dosis als dos, quatre i onze mesos. Posteriorment, s’administren dues dosis de record als sis anys i onze-dotze anys, la DTPa-PI (contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina i la poliomielitis) i la dTpa (contra el tètanus,la diftèria i la tos ferina), respectivament, tal com es fa constar al calendari de vacunacions, recorda Salut.

Amb la vacunació contra la tos ferina en les embarassades amb vacuna dTpa també es reforça la immunitat contra el tètanus. A més, amb l’objectiu de protegir les persones al llarg de la vida, també cal administrar dues dosis més de vacuna contra el tètanus als quaranta anys i als seixanta-cinc anys.

Als adults no vacunats, és a dir, als que no han rebut mai cap dosi de la vacuna, se’ls ha d’administrar tres dosis de vacuna: la primera, al més aviat possible; la segona, amb un interval mínim de quatre setmanes després de la primera, i la tercera, com a mínim sis mesos després de la segona dosi. I, posteriorment, n’han de rebre dosis de reforç.

Notícies relacionades i més

En cas que una persona es faci una ferida, el protocol que cal seguir és diferent segons el tipus de ferida. Cal consultar un professional sanitari davant d’una ferida per si és necessari administrar una dosi de record addicional.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  2. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  3. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  4. “Sense formació, sense papers i plorant en silenci”: la història d’Isabel Faya dona veu a la precarietat de les cuidadores domiciliàries
  5. Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
  6. Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”
  7. Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
  8. L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar

Mor Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, cazavampiros’, als 54 anys

Mor Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, cazavampiros’, als 54 anys

Alliberen una vintena d'ibis ermitans als Aiguamolls de l'Empordà amb l'objectiu de recuperar l'espècie a Catalunya

Alliberen una vintena d'ibis ermitans als Aiguamolls de l'Empordà amb l'objectiu de recuperar l'espècie a Catalunya

Una gran festa ciutadana dona la benviguda a la renovada pujada del Castell de Figueres

Una gran festa ciutadana dona la benviguda a la renovada pujada del Castell de Figueres

Aquests són cinc dels gentilicis més estranys i curiosos de Catalunya: origen i significat

Aquests són cinc dels gentilicis més estranys i curiosos de Catalunya: origen i significat

L'hotel centenari que domina el Montseny busca hereu: surt a la venda la gran joia de Viladrau

L'hotel centenari que domina el Montseny busca hereu: surt a la venda la gran joia de Viladrau

Figueres clou la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura amb diversos actes

Figueres clou la commemoració del 150è aniversari de la mort de Pep Ventura amb diversos actes
Tracking Pixel Contents