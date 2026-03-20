Mobilitat
Les limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària catalana s'incrementaran fins a les 219 la setmana que ve
Les restriccions afectaran 192 quilòmetres de vies, sense canvis significatius respecte els darrers dies
La xarxa ferroviària catalana sumarà la cinquena setmana consecutiva amb més de 200 trams amb limitacions temporals de velocitat, segons es desprèn del Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat que elabora Adif i al qual ha tingut accés l'ACN. La setmana vinent n'hi haurà 219, disset més que aquesta setmana, i afectaran un total de 192,8 quilòmetres. Tot i això, no hi ha canvis significatius per als usuaris. De fet, l'inici de les obres als túnels del Garraf no ha comportat noves restriccions de velocitat per als maquinistes, si bé ara hi passen menys trens que la setmana passada per la posada en funcionament del Pla Alternatiu de Transport (PAT), que fa que per aquest tram tan sols hi circulin els trens de l'R2 Sud.
Les obres als túnels del Garraf havien d'iniciar-se un cop finalitzessin les de l'R4, però, segons el document d'Adif, en aquesta línia els treballs encara no s'han acabat, ja que es mantenen les mateixes restriccions de velocitat que dies enrere. Especialment en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Castellbisbal, que concentra la majoria de les afectacions.
A l'RL4, que uneix Lleida i Terrassa, les obres sembla que avancen. Així, en la majoria dels trams amb LTV entre Tàrrega i Manresa, fins ara s'especificava que s'hi feien treballs a les vies. A partir de dilluns, però, seran per fer millores a les trinxeres. De tota manera, aquesta evolució en el manteniment no implicarà un increment en la velocitat dels trens, que continuaran limitats a un màxim de 50 km/h, motiu pel qual els temps dels trajectes es mantindran.
Per demarcacions, Barcelona acumularà 102 trams amb LTV, dotze més que aquesta darrera setmana. La segueix Tarragona, amb 71, sis més, i Girona, amb 31 trams, un més. Finalment, Lleida tindrà dos trams menys que aquests darrers dies i se situarà en 15 LTV.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, la velocitat a què s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres casos són trams d'alguns quilòmetres. Entrarà en vigor dilluns que ve, però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o se'n treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hi hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en l'edició següent.
Al febrer, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que el conjunt de la xarxa estaria "pràcticament" operativa per aquestes dates i que a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que s'anirien retirant "progressivament". Algunes de les restriccions fa anys que són vigents.
