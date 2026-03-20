Ho aprovarà dimarts
El Govern anuncia un "primer paquet" d’ajuts a empreses i famílies per la guerra de l’Iran però no concreta les xifres
La Generalitat descarta grans rebaixes d’impostos i reclama pressupostos per tenir més marge de maniobra
Gisela Boada
El Govern de Salvador Illa ha anunciat aquest divendres que la setmana vinent aprovarà, en el Consell Executiu, un primer paquet de mesures per fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la guerra de l'Iran, destinades principalment a les famílies i a les empreses, però sense concretar encara xifres. Després de reunir-se amb tots els grups parlamentaris -llevat de Vox i Aliança Catalana- al Palau de la Generalitat, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha assenyalat que encara no s'ha parlat de números, sinó que la trobada s'ha centrat a debatre la forma de les mesures, que acabaran de perfilar durant el cap de setmana per quantificar-les.
"No podem donar xifres perquè estem acabant de pactar les mesures", ha afirmat en una atenció als mitjans a la seu del Govern, si bé ha reconegut que la falta de pressupostos dificulta -o fins i tot pot impossibilitar- la posada en marxa d'algunes de les que s'han plantejat en la reunió. "Sense pressupostos és impossible un abordatge ambiciós per a les famílies", ha lamentat. De moment, el paquet de mesures s'aprovarà dimarts que ve i Romero ha deixat clar que, davant l'escenari actual, hi haurà més escuts anticrisi en el futur. Per a això, esperaran a conèixer les decisions que pugui prendre la Comissió Europea per l'encariment de l'energia, així com les que pugui adoptar l'Executiu central.
Una "unitat de vigilància" per controlar els preus
Sense oferir grans detalls, la titular d'Economia ha explicat que aquest primer paquet es divideix en tres blocs: ajudes al teixit productiu, protecció a les famílies i impuls de les energies renovables. També ha asseverat que, paral·lelament, es posarà en marxa un grup de treball per "fer seguiment dels preus" i evitar que les empreses especulin i traslladin als ciutadans els costos de la guerra, per exemple, després de les rebaixes fiscals presentades per Pedro Sánchez. "Serà una unitat de vigilància que podrà prendre mesures si és necessari", ha afegit. L'equip estarà format per agents de l'Agència Catalana del Consum i de l'Autoritat Catalana de la Competència.
El primer bloc, destinat al sector empresarial, inclou ajudes directes a les empreses i una línia de finançament de l'ICF amb bonificacions per "fer front a aquesta nova situació", segons ha detallat Romero. El que sí que ha posat sobre la taula és que qualsevol ajuda del Govern anirà vinculada al manteniment dels llocs de treball, una exigència d'ERC i els Comuns.
"Tenim poc marge, però veurem què podem fer amb els impostos propis"
En aquest àmbit també s'estudia incloure rebaixes fiscals complementàries a les ja anunciades aquest divendres pel Govern central. "Tenim poc marge, però veurem què podem fer amb els impostos propis", ha apuntat la consellera, que sí que ha descartat una deflactació de l'IRPF, com reclamen alguns partits de l'oposició, com Junts i el PPC. Romero ha parlat de tocar "alguna taxa" relacionada amb el sector pesquer o agrícola, amb "alguna excepció o suspensió temporal". Així mateix, es reforçarà l'assessorament des d'Acció -agència de la Generalitat per a la competitivitat de les empreses- amb programes d'internacionalització i campanyes de promoció en altres països per "afavorir les exportacions".
El segon bloc se centrarà en la protecció de les famílies, amb una línia d'ajudes directes "oberta i genèrica", preparada per obrir convocatòria una vegada s'analitzi l'impacte de la crisi, i destinada a "col·lectius vulnerables". Finalment, el paquet inclou un tercer bloc centrat en l'impuls de les energies renovables a mitjà i llarg termini.
Crítiques a la falta de concrecions
Aquest primer paquet d'ajudes es vehicularà a través d'un decret que es votarà al Parlament i que, pel que s'ha vist aquest divendres, difícilment tindrà el recolzament de Junts i el PP. Tots dos partits s'han mostrat molt crítics per la "falta de concrecions" del Govern i perquè l'executiu no accepta la seva proposta estrella: deflactar l'IRPF.
Davant el rebuig de l'executiu a impulsar grans rebaixes fiscals, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha anunciat que portaran les seves propostes a la Cambra a través d'una llei pròpia. El portaveu dels populars, Juan Fernández, ha retret a la Generalitat la falta de celeritat. "El Govern és avui menys creïble i menys seriós que fa una setmana", ha lamentat.
Més receptius a les propostes del Govern s'han mostrat els partits d'esquerres, tot i que tampoc no han assegurat que recolzin el decret. La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha posat l'èmfasi en el fet que el Govern ha de garantir que totes les ajudes a les empreses han d'estar subjectes al fet que no faran acomiadaments ni deslocalitzaran els seus centres de producció.
El seu homòleg als Comuns, David Cid, ha demanat que es prioritzi augmentar les ajudes al lloguer, més encara ara que els pressupostos han quedat ajornats fins com a mínim l'estiu. La seva petició és que "els embolics" entre el Govern i ERC que han paralitzat els comptes no han d'afectar els ciutadans més vulnerables. La CUP ha entregat 20 propostes al Govern i ha demanat "sancions" per a aquelles empreses que augmentin preus no perquè s'hi vegin obligades, sinó per intentar treure profit del context inestable actual generat per la guerra a l'Iran.
