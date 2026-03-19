Educació xifra en un 34,81% el seguiment de la vaga al les comarques gironines, el Vallès i el Maresme a les cinc de la tarda

Han comunicat dades el 91,69% dels centres

Protesta dels docents a Girona el 19 de març. / Marc Martí

El Departament d’Educació ha xifrat en un 34,81% el seguiment de la vaga de docents al Vallès, el Maresme i les comarques gironines a les cinc de la tarda, amb dades comunicades del 91,69% dels centres. Aquest dijous és la quarta jornada de vagues territorialitzades del sector. El personal convocat és el docent funcionari, el funcionari interí, el funcionari en pràctiques i el personal laboral, incloent-hi el docent, el d’Atenció Educativa i el d’Administració i Serveis, dels tres serveis territorials. També hi estan convocats altres col·lectius, com ara el personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i els centres públics d’altres titularitats, sobre els quals Educació no té dades.

Aquest dimecres, la convocatòria va ser per als docents de les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central, i el seguiment va ser del 32,13% a la mateixa hora.

Dimarts, els convocats eren els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès, amb un seguiment del 34,28% a les 17.30 hores.

Notícies relacionades

Dilluns, primer dia de vaga, els convocats van ser els professionals del Barcelonès i el Baix Llobregat, i la participació a les 17.00 hores va ser del 31,87%, segons la conselleria.

  1. El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
  2. El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
  3. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  4. El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
  5. El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
  6. Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
  7. Entitats de Cadaqués reclamen aturar un projecte BTT que posa en risc un camí antic i patrimoni de pedra seca
  8. Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida

La policia trasllada al mar la recerca del Jimmy Gracey, el jove nord-americà desaparegut a Barcelona

La policia trasllada al mar la recerca del Jimmy Gracey, el jove nord-americà desaparegut a Barcelona

Detecten per primera vegada el castor europeu a Catalunya

Detecten per primera vegada el castor europeu a Catalunya

Educació xifra en un 34,81% el seguiment de la vaga al les comarques gironines, el Vallès i el Maresme a les cinc de la tarda

Educació xifra en un 34,81% el seguiment de la vaga al les comarques gironines, el Vallès i el Maresme a les cinc de la tarda

VÍDEO | L'aparcament d'autocars dels visitants del Museu Dalí de Figueres s'omple aquest dijous 19 de març

VÍDEO | L'aparcament d'autocars de visitants del Museu Dalí de Figueres frega al primer ple de la temporada

VÍDEO | L'aparcament d'autocars de visitants del Museu Dalí de Figueres frega al primer ple de la temporada

Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat

Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat

Josué Canales, atleta: "He tocat fons i he après a perdonar-me, a no ser injust amb mi mateix"

Josué Canales, atleta: "He tocat fons i he après a perdonar-me, a no ser injust amb mi mateix"

La Comunitat de Madrid acollirà al maig el mundial d’escalada en bloc i velocitat

La Comunitat de Madrid acollirà al maig el mundial d’escalada en bloc i velocitat
