Vaga
Educació xifra en un 34,81% el seguiment de la vaga al les comarques gironines, el Vallès i el Maresme a les cinc de la tarda
Han comunicat dades el 91,69% dels centres
El Departament d’Educació ha xifrat en un 34,81% el seguiment de la vaga de docents al Vallès, el Maresme i les comarques gironines a les cinc de la tarda, amb dades comunicades del 91,69% dels centres. Aquest dijous és la quarta jornada de vagues territorialitzades del sector. El personal convocat és el docent funcionari, el funcionari interí, el funcionari en pràctiques i el personal laboral, incloent-hi el docent, el d’Atenció Educativa i el d’Administració i Serveis, dels tres serveis territorials. També hi estan convocats altres col·lectius, com ara el personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i els centres públics d’altres titularitats, sobre els quals Educació no té dades.
Aquest dimecres, la convocatòria va ser per als docents de les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central, i el seguiment va ser del 32,13% a la mateixa hora.
Dimarts, els convocats eren els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès, amb un seguiment del 34,28% a les 17.30 hores.
Dilluns, primer dia de vaga, els convocats van ser els professionals del Barcelonès i el Baix Llobregat, i la participació a les 17.00 hores va ser del 31,87%, segons la conselleria.
