Fauna
Detecten per primera vegada el castor europeu a Catalunya
El gran rosegador accelera l'avançament per la conca de l'Ebre i els albiraments s'han produït a la comarca del Segrià, a prop del riu Cinca
L’expansió dels castors europeus (Castor fiber) per Espanya ha arribat a Catalunya. L’any passat es van detectar exemplars a prop del marge esquerre del Cinca, en un dels trams de riu situats en territori català. Segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, no es té constància que s’hi hagi establert una població, però sí que es van registrar imatges que confirmen la presència, encara que pugui ser puntual i esporàdica, d’aquesta espècie a Catalunya.
Fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica admeten tenir coneixement d’aquests albiraments, tot i que eviten afirmar que el castor s’hagi establert a les comarques de Lleida. Tot i així, adverteixen que aquesta espècie no ha de suposar un problema per als ecosistemes, ja que els castors contribueixen a la recàrrega dels aqüífers i a la millora de l’hàbitat fluvial.
Es tracta d’un gran rosegador que pot conviure amb la llúdriga i fins i tot generar zones de pesca ideals per a aquest mamífer fluvial que, a diferència del castor, és una espècie carnívora.
"Les observacions, efectuades a través de càmeres de fototrampeig, es van fer a la comarca natural del Baix Segre, al sud-oest del Segrià, a prop de municipis com la Granja d’Escarp i Massalcoreig", explica a aquest diari un dels màxims experts en biodiversitat de la demarcació.
Per ara, no hi ha constància que els castors hagin arribat al riu Segre, però sí que són molt a prop de la confluència amb el Cinca. Com que la presència del castor no és una qüestió que preocupi, sinó més aviat una situació que s’ha "naturalitzat", la Generalitat no té previst cap pla de seguiment específic.
Per a Josep Barba, investigador del CREAF (Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals), és "natural" que el castor s’acabi assentant a Catalunya: "Ja s’han instal·lat en punts pròxims al pantà de Mequinensa i és qüestió d’anys que es reprodueixi de manera definitiva a Catalunya".
Reintroducció a Espanya
El retorn del castor a Espanya va començar amb alliberaments il·legals. Als anys 90, un moviment naturalista liderat pel belga Olivier Rubbers va plantejar reintroduir el castor en diversos rius europeus. En el marc d’aquesta operació il·legal, es va reintroduir el castor a Navarra. "L’Administració va mirar de capturar els animals per erradicar l’espècie, però era molt complicat perquè es reproduïa ràpidament", explica Barba.
Anys més tard, la Comissió Europea va deixar clar que era una espècie autòctona, extingida per la caça, que s’havia de protegir. El 2020, el Ministeri per a la Transició Ecològica va incloure el castor en la llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial. Des d’aleshores, l’espècie ha avançat per les conques de l’Ebre, el Duero, el Guadalquivir i el Tajo.
