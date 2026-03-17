Històries d’èxit
Eric Mateu, la millor nota de selectivitat a Catalunya el 2024, treu el seu primer disc mentre estudia Matemàtiques i Física: "La clau és organitzar-se"
Amb el seu grup de l’institut, Indubio, publica On el món s’atura, un àlbum que busca l’equilibri "entre la distorsió de Smoking Souls i la proximitat de Morat"
Helena López
El nom d’Eric Mateu, de la Floresta, a Sant Cugat del Vallès, va saltar als mitjans de comunicació el juny del 2024, quan va ser l’alumne amb millor nota de la selectivitat a Catalunya, un èxit que va compartir amb Pau Palomar: tots dos van treure un 9,9. El destí també els va portar a cursar el mateix grau universitari –tots dos es van matricular al doble grau de Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)– i a compartir passió per la música; tots dos toquen la bateria. Mateu ja tenia llavors una banda, Indubio, que aquest dimarts treu el seu primer disc, On el món s’atura.
El camí de l’Eric fins aquí no ha sigut fàcil: va repetir segon de primària i va tenir dificultats acadèmiques, com ell mateix explicava a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, fa dos anys: "Anava bastant malament, en matemàtiques mostrava molta habilitat, però la resta de coses no les portava bé. Sempre m’ha costat molt llegir, soc de llegir molt lent, i tenia problemes amb els companys; no sé si era bullying o eren conflictes interpersonals, però ho vaig passar malament, i a segon de primària la meva família va decidir canviar-me d’escola", explicava el noi, que va cursar el doble batxillerat (espanyol i internacional) a l’institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès i que revelava que "quan van descobrir que necessitava ulleres, la cosa va millorar molt".
El grup de l’institut
El seu interès per la música ha sigut paral·lel a la seva trajectòria acadèmica. Va començar amb el piano, després amb la guitarra, perquè hi tenia facilitat, i, a través d’un amic, es va passar a la bateria a tercer d’ESO. "Vam començar a tocar amb un grup que vam formar a l’institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat amb companys de l’institut, primer ens va sortir algun concert petit i mira...", explica. L’Instagram d’Indubio confirma que la cosa s’ha fet gran i que el projecte ja té projecció musical.
On el món s’atura és un àlbum format per vuit temes, un pròleg musical poètic i un epíleg d’històries viscudes que comparteixen un fil: aturar per un segon el món per preguntar-se cap a on caminem. "És el projecte més important que ha fet Indubio fins al dia d’avui", remarca el grup, que ha invertit un any i mig en aquest treball, convertit en el seu primer disc.
Crítica als cànons de "gym bro"
Entre les deu cançons hi ha temàtiques que van des de la superació de la mort d’un familiar fins a la irònica sàtira del noi "hipermusculat i moralment perfecte" que semblen dibuixar els cànons actuals. També s’explora la recerca de la llum en moments de solitud, l’alegria d’intentar viure i l’amor de parella en diferents fases. Tots els temes comparteixen "l’actitud proactiva de sentir-se vius", explica.
Quant a la sonoritat, el grup explica que han buscat l’equilibri "entre la distorsió de Smoking Souls i la proximitat o facilitat sonora de Morat; un rock modern, d’ara", una aposta per un rock modern i accessible.
En aquesta línia, es permeten experimentar amb alguns elements variats, com la predominància del so de sintetitzador durant tota la primera part de Núvols de plata i l’efecte coral en l’última explosió de l’epíleg, aprofitant aquests recursos per crear una atmosfera sonora d’acord amb el significat de cada tema.
Agenda i constància
Sobre com s’ho fa per trobar temps per combinar un grup de música amb un doble grau exigent com el de Matemàtiques i Física, Mateu ho té clar: l’organització. "Durant el batxillerat vaig estar tan concentrat a treballar molt i ser molt eficient en els estudis que vaig aprendre a administrar-me molt el temps, i és una cosa que tinc molt interioritzada, tinc horaris molt ajustats", explica el noi. I diu, fent broma: "Si parlessis amb els meus amics et dirien que soc boig perquè tinc un bloc del calendari que és dinar, un altre que és sopar. El meu dia en general està molt organitzat", explica. "Si t’organitzes per tenir constància, no hi has de dedicar tant de temps", assegura, compartint la seva fórmula.
- Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
- Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62
- Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- L'Escala, un municipi transformat: així ha triplicat la demografia en mig segle
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa