Alcaldes del Ripollès treballen per pal·liar els efectes de la ventada: "No pot ser que ens quedem sense connectivitat"
L'episodi de fortes ratxes deixa arbres caiguts, teulades malmeses, trams incomunicats i carreteres tallades
ACN
Barcelona
Els alcaldes del Ripollès treballen per pal·liar els efectes de la ventada d’aquest diumenge, que ha afectat els diferents pobles d’aquesta comarca. L’episodi de fortes ratxes ha deixat arbres caiguts, teulades malmeses, trams incomunicats i carreteres tallades des de primera hora del matí. Tal com ha informat Protecció Civil, un arbre caigut sobre una línia d’alta tensió ha deixat 2.900 clients sense subministrament. Els representants municipals expliquen a l’ACN que és una situació que els amoïna perquè amb el canvi climàtic aquests episodis seran cada cop més freqüents. “No pot ser que ens quedem sense connectivitat”, han lamentat.
