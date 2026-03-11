Agricultura
Recuperen un centenar d’hectàrees de pastures de muntanya fent cremes controlades
És una petició dels ramaders per frenar la proliferació d'arbustos en detriment de l'herba d'alta muntanya
Marta Lluvich
El GEPIF (Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals) del departament d'Agricultura està fent cremes controlades a diferents muntanyes del Pirineu. Montardit (Sort), Estac (Soriguera) o Taús (Valls d'Aguilar) en són un exemple. Ho fan des del mes de novembre per evitar la proliferació d'arbustos que substitueixen l'herba dels animals i afavorir la recuperació de pastures d'alta muntanya. Aquesta temporada ja s'han recuperat un centenar d'hectàrees de pastura de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i Osona. Es fan aquestes actuacions a petició dels ramaders que veuen com els arbustos envaeixen les zones de pastures i s'acaben abandonant. Aquestes actuacions també beneficien a la prevenció d'incendis.
D'uns anys ençà s'han desenvolupat polítiques de prevenció d'incendis forestals que han restringit molt l'ús del foc en molts àmbits, incloses les cremes que feien els pastors. Amb les cremes controlades, Agricultura dona sortida a aquesta pràctica.
Tot i que no es fan totes les que voldrien els ramaders, se'n fan moltes més que els darrers anys, que s'havien paralitzat força i havia encès les crítiques dels pagesos. Aquestes cremes recuperen pastures, però també disminueixen el combustible de cara a dificultar hipotètics grans focs.
En el cas de la muntanya d'Estac amb dos jornades de crema s'han recuperat unes 45 hectàrees de pastures, fet que els ramats del poble ho aprofitaran.
Des de l’1 de gener el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals ha fet 7 cremes que sumen 95 hectàrees a les comarques de l’Alt Urgell, Pallars Sobirà i Osona. A aquesta xifra cal sumar-hi les de novembre i desembre, ja que la temporada es va iniciar aquest any de manera prematura a la tardor. Així en total són 13 cremes i 120 hectàrees cremades, a les mateixes comarques.
Les propostes de crema a incloure si les condicions meteorològiques acompanyen seran 13 més (2 al Ripollès,1 al Pallars Jussà, 3 a l’Alta Ribagorça, 1 a l’Alt Urgell i 5 més al Pallars Sobirà).
El tècnic del GEPIF, Ricard Borrell, ha explicat que quan els entra una sol·licitud, primer han de revisar el terreny si és viable, en cas afirmatiu fan unes franges de seguretat i un cop preparat el terreny, si les condicions meteorològiques ho permeten, cremen. Moltes vegades en llocs de difícil accés on solament s'arriba a peu. Borrell ha comentat que els ramaders estan contents amb aquestes cremes perquè veuen que en terrenys que no hi podien anar amb el bestiar en poc temps tornarà a créixer l'herba i ja hi podran portar els ramats a pasturar.
Recuperació de pastures i prevenció d’incendis
L’objectiu de les cremes controlades de vegetació és mantenir i millorar amb el foc la coberta vegetal, afavorint un herbatge més tendre i fresc i el pas dels animals. Igualment, la reducció de la quantitat de vegetació seca acumulada incideix en una menor intensitat dels incendis forestals que hipotèticament puguin afectar aquests indrets. La majoria de cremes es fan a sol·licitud dels ramaders, ajuntaments o espais d’especial protecció. Les cremes controlades de muntanya són una bona eina de prevenció d’incendis forestals d’hivern i primavera a les comarques del Pirineu.
Les cremes es fan a l'hivern, quan les condicions meteorològiques ho permeten. Aquesta temporada les constants pluges i les intenses nevades han dificultat les cremes controlades que no se n'han pogut fer tantes.
Des del 2024 el Grup de Prevenció d'Incendis Forestals (GPIF) va doblar els efectius – de 30 persones a 60- per tasques de prevenció, vigilància i primeres intervencions i amb 8 bases de sortida a tot el territori.
