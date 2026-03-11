Educació
La Generalitat promet que apujarà el salari als professors
Paneque assegura que també limitarà la compra especulativa d’habitatge
S.G.
Al Govern mantenen que "el pla A, el pla B i el pla C" és aprovar nous pressupostos. Queden nou dies perquè el president Salvador Illa aconsegueixi el sí d'ERC, però continua sense haver-hi fumata blanca. La Generalitat ha esquivat detallar si, en cas de naufragar, recorrerà als suplements de crèdit o convocarà eleccions anticipades. Ahir va prometre que hi haurà increment salarial per als professors i que s'aprovarà la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, un assumpte que requeriria que la legislatura catalana continués perquè es faci realitat.
Va ser la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l'encarregada de verbalitzar que l'Executiu "complirà" amb les millores acordades en l'àmbit educatiu tot i que no hi hagi nous pressupostos, si bé va reconèixer que aquest seria "el mecanisme democràtic normal". No obstant això, no va aclarir si la via per assegurar tant el sou dels docents com els 300 milions per a l'escola inclusiva o els 390 milions per a l'escola concertada serà la dels suplements de crèdit, que és el camí que tindria a l'abast la Generalitat per disposar de més recursos i que podria activar-se també encara que hi hagués unes eleccions convocades. "Pas a pas", es va limitar a apuntar.
Quant a la limitació de la compra especulativa d'habitatge pactada amb els Comuns, el grup de Jéssica Albiach es va anticipar al possible escenari de no aprovació dels comptes i va exigir que la llei s'impulsi passi el que passi. "Es complirà, treballarem per a les majories necessàries", va assegurar, i va afegir que no només aspiren a sumar els vots necessaris d'ERC, sinó que també tenen "coincidències" amb la CUP i els agradaria comptar amb els seus vots replicant el gran acord de la regulació dels lloguers de temporada. El pactat és que la proposta registrada pels Comuns al Parlament per modificar la llei d'urbanisme s'aprovi, iniciativa que decauria si es convoquen eleccions. Fonts del Govern no descarten l'escenari electoral en cas de no tenir una majoria suficient, sabent que als republicans no els interessa anar a les urnes amb Oriol Junqueras encara inhabilitat.
