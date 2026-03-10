Rodalies
L'app amb temps real de Rodalies estarà a punt al juny
La nova aplicació busca superar els problemes dels aplicadors actuals de Rodalies i Adif, que en moltes ocasions no donen informació ajustada
Pau Lizana Manuel
Fa pràcticament un any, el març del 2025, que el Parlament va aprovar una resolució, amb els vots favorables del PSC, que instava el Govern a tenir a punt a finals del 2025 una aplicació mòbil que de "forma fluida, comprensible i eficaç" comuniqués als usuaris les "incidències que es puguin produir en la prestació" del servei de trens de Rodalies. El nou calendari que té entre mans la Conselleria de Territori és que l’app estarà llesta aquest mateix semestre. De moment, segons fonts coneixedores de l’assumpte consultades per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el projecte ja es troba "en la fase final". El disseny de l’aplicació l’està desenvolupant Renfe. Precisament perquè ja s’hi està treballant, el Govern ha rebutjat en diverses ocasions l’oferta del programador informàtic David Cortés, que li cedia gratuïtament l’app Transporta’m, que ell mateix ha desenvolupat.
El nou aplicador té el repte de les limitacions de les dues apps oficials que hi ha ara mateix disponibles per als usuaris, la de Rodalies i la d’Adif. La primera permet consultar els trens programats per a aquell dia, però en moltes ocasions aquests horaris no són reals i la consulta a temps real no és clara i sovint falla. L’app d’Adif sí que ofereix informació a temps real tot i que té problemes a l’hora de comunicar algunes casuístiques, com quan un tren modifica abruptament el seu destí i s’atura abans del previst o quan un tren es cancel·la sobtadament i no dona servei des de l’estació de capçalera.
La nova aplicació en la qual treballa Renfe haurà de resoldre aquests problemes per assegurar que la informació de les incidències a Rodalies arribi a l’usuari en temps real. Ara com ara, part d’aquesta informació es transmet primer a través de les xarxes socials i més tard s’integra a totes dues apps, de manera que els usuaris han d’anar saltant d’aplicació en aplicació per saber què ha passat amb el seu tren.
Coordinar i unificar
La nova plataforma també haurà de coordinar i unificar la informació que emeten tant Renfe com Adif per evitar la confusió dels usuaris. Aquestes dades surten tant del centre de control d’Adif, a l’estació de França; com del centre de gestió de Rodalies del Clot, amb la qual cosa la coordinació entre els dos centres serà clau per garantir l’èxit de l’aplicador. De moment, part del personal de Renfe ja treballa directament des de les instal·lacions d’Adif.
Els detalls de la futura aplicació encara no han transcendit, tot i que les novetats de Renfe a escala estatal en aquest camp donen pistes de com serà el nou aplicador de Rodalies. L’operadora pública ha impulsat dues webs que mostren amb temps real –s’actualitzen cada 30 segons– els trens que circulen per l’entramat ferroviari espanyol. El primer portal, estrenat el novembre passat, s’ocupa de totes les xarxes de Rodalies de l’àmbit estatal, també de Rodalies. El segon, que es va posar a caminar aquest dissabte passat, permet localitzar els trens d’alta velocitat, llarga distància i mitjana distància. Es preveu que les dues webs s’integrin a l’app oficial de Renfe, segons ha avançat el president de l’empresa, Álvaro Fernández Heredia. Els dos portals tenen un funcionament molt semblant: sobre el visor o mapa apareixen destacats els trens amb un símbol que canvia de color segons el retard acumulat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Figueres, el quilòmetre zero de l'expansió de la graula a Catalunya
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Defuncions del 9 de març de 2026 a l'Alt Empordà
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada