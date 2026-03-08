Troben un cadàver a la zona on buscaven el conductor arrossegat pel riu a Llinars del Vallès
El cos ha estat localitzat aquest diumenge al migdia a uns 400 metres del punt on es trobava la furgoneta
ACN
Els Bombers de la Generalitat han trobat un cadàver a la zona on buscaven el conductor arrossegat pel riu Mogent a Llinars del Vallès. El cos ha estat localitzat aquest diumenge al migdia a uns 400 metres del punt on es trobava la furgoneta, que fa dos dies havia estat arrossegada uns 2,4 quilòmetres des de la passera a l'altura de l'empresa Flamagas. Els efectius dels Bombers han senyalitzat el punt de la troballa del cadàver -al marge esquerre del riu Mogent- i han avisat els Mossos d'Esquadra, que han activat la unitat d'investigació, la policia científica i la comitiva judicial per procedir amb l'aixecament i identificació del cos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha donat suport psicològic per atendre els familiars.
El sotsinspector de Bombers i cap de la recerca de Llinars, Oriol Pellisa, ha precisat que la disminució del cabal del riu i la reducció de la làmina d'aigua han facilitat les tasques de rastreig i han permès intensificar la recerca a la llera, des del punt on el vehicle va ser arrossegat fins a la reclosa de Montmeló. Es tracta d'un tram d'uns 1,6 quilòmetres. "A les 11.34 hores un equip de Bombers ha pogut visualitzar un cos entre la vegetació del meandre del Mogent", ha comentat Pellisa. "És el cos sense vida d'una persona que coincideix amb la descripció del conductor que s'estava buscant", ha afegit el sotsinspector de Bombers, que s'ha mostrat prudent a l'espera de les tasques d'identificació del cadàver.
"L'autoritat competent ha de fer la seva feina d'investigació i de confirmació pericial", ha volgut deixar clar Pellisa, que ha recordat que l'operatiu de recerca es va iniciar divendres a la tarda quan es va rebre l'avís de la desaparició del conductor d'una furgoneta al riu Mogent. Diàriament, s'han mobilitzat uns 40 efectius dels Bombers amb una vintena de dotacions, entre les quals el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), tant subaquàtics com de muntanya, del Grup Caní de Recerca (GRCR), l'equip de drons i un helicòpter de la unitat de Mitjans Aeris, efectius del Grup Operatiu de Suport (GROS) i de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
En paral·lel, durant l'operatiu també han col·laborat submarinistes de Bombers de Barcelona i Salvament Marítim, Mossos d'Esquadra, Policia Local i l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
