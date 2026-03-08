Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossegada pel riu a Llinars del Vallès

Els Bombers amplien el radi de recerca fins al mar

Una persona fotografia la furgoneta al riu Mogent.

Una persona fotografia la furgoneta al riu Mogent. / ACN

ACN

Llinars del Vallès

Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossega pel riu Mogent a Llinars del Vallès. Els Bombers treballen aquest diumenge al matí amb una vintena de dotacions a la zona, entre les quals efectius del GRAE, GRAE subaquàtic, drons i unitat canina. Els Bombers van ampliar ahir dissabte el radi de la recerca fins al mar Mediterrani, en un perímetre d'actuació d'uns 30 quilòmetres amb especial atenció a la zona de la resclosa de Montmeló. El conductor de la furgoneta va ser arrossegat divendres a la tarda en ple temporal Regina quan va intentar travessar el Mogent per una passera a l'altura de l'empresa Flamagas que estava tancada per la Policia Local.

La furgoneta va ser arrossegada per l'aigua un quilòmetre i mig, més enllà de la desembocadura de la riera de Giola. El conductor va tenir temps de trucar un amic o un familiar perquè alertés les autoritats quan ha vist que l'aigua ja li entrava a la cabina i que no podia sortir. Els Bombers van rebre l'avís a través del telèfon 112 cap a un quart de tres del migdia, i es van desplaçar immediatament a l'indret. L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, va indicar que el conductor no era del poble i que probablement s'havia equivocat de camí. També va explicar que la riera s'havia endut la furgoneta "en pocs minuts", i va descriure que el lloc per on va intentar passar és un punt on la riera "s'estreny i no pots controlar l'aigua que passa".

Alerten que el biaix de gènere es manté als graus universitaris malgrat el repunt de noies en estudis STEAM

Més de 27.000 denúncies relacionades amb violències masclistes durant el 2025

El fenomen Pogacar també comença fort el 2026

Trump presenta l’"aliança militar" amb 17 països de l’Amèrica Llatina

Finalitza l'alerta de l'Inuncat davant la millora meteorològica i la disminució del cabal dels rius

L’arrelament dels aiatol·làs a l’Iran anticipa una guerra llarga

La feminització dels Mossos d'Esquadra assoleix màxims històrics amb gairebé un 30% de dones
