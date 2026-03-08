Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossegada pel riu a Llinars del Vallès
Els Bombers amplien el radi de recerca fins al mar
ACN
Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossega pel riu Mogent a Llinars del Vallès. Els Bombers treballen aquest diumenge al matí amb una vintena de dotacions a la zona, entre les quals efectius del GRAE, GRAE subaquàtic, drons i unitat canina. Els Bombers van ampliar ahir dissabte el radi de la recerca fins al mar Mediterrani, en un perímetre d'actuació d'uns 30 quilòmetres amb especial atenció a la zona de la resclosa de Montmeló. El conductor de la furgoneta va ser arrossegat divendres a la tarda en ple temporal Regina quan va intentar travessar el Mogent per una passera a l'altura de l'empresa Flamagas que estava tancada per la Policia Local.
La furgoneta va ser arrossegada per l'aigua un quilòmetre i mig, més enllà de la desembocadura de la riera de Giola. El conductor va tenir temps de trucar un amic o un familiar perquè alertés les autoritats quan ha vist que l'aigua ja li entrava a la cabina i que no podia sortir. Els Bombers van rebre l'avís a través del telèfon 112 cap a un quart de tres del migdia, i es van desplaçar immediatament a l'indret. L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, va indicar que el conductor no era del poble i que probablement s'havia equivocat de camí. També va explicar que la riera s'havia endut la furgoneta "en pocs minuts", i va descriure que el lloc per on va intentar passar és un punt on la riera "s'estreny i no pots controlar l'aigua que passa".
