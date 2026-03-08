Podem
Irene Montero demana protecció després d’haver rebut amenaces de mort d’un grup neonazi
Des de l’entorn de l’eurodiputada s’afirma que es tracta d’una organització qualificada de terrorista per l’FBI, a qui es relaciona amb la manipulació de menors perquè s’automutilitzin i fins i tot se suïcidin
Ángeles Vázquez
En l’equador de la campanya a les eleccions a la Junta de Castella i Lleó, l’eurodiputada de Podem Irene Montero ha rebut amenaces de mort per part d’una organització neonazi, que està qualificada de terrorista tant pel Departament de Justícia dels Estats Units com per l’FBI, cosa que l’ha portat a dirigir-se al Ministeri de l’Interior per sol·licitar protecció tant per a ella com per a la seva família.
Segons fonts de Podem, Montero ha rebut aquestes amenaces de mort «en els últims dies». Hi apareix el domicili de l’eurodiputada, en el qual resideix amb els seus fills menors d’edat i la seva parella, l’exvicepresident del Govern i fundador de la formació morada, Pablo Iglesias. Des que la parella es va traslladar a un xalet de la localitat madrilenya de Galapagar han viscut diversos episodis d’assetjament i fustigació, que va portar als tribunals i en un dels casos va suposar una ordre d’allunyament per al veí que es manifestava davant l’immoble.
No obstant, les amenaces denunciades ara són totalment independents d’aquells casos; procedeixend’una organització d’extrema dreta considerada terrorista per l’FBI denominadaThe 764 Network (Red 764),segons informa el Diario Red, que precisa que va ser la policia que va informar l’exministra d’Igualtat de l’existència del perill que corria, al detectar un missatge d’una persona que s’identifica com a membre del grup i que anunciava un atac contra ella com a «venjança contra la societat».
Per Instagram
A partir del suïcidi retransmès per Instagram d’un noi de 13 anys, Jay Taylor, en un poble a una hora de Seattle, The Washington Post va publicar un reportatge sobre aquest grup extremista que es dedica a manipular joves vulnerables per incitar-los a l’automutilació i fins i tot a treure’s la vida, cosa que és exhibit com un trofeu pels seus membres. El seu nom procedeix del codi postal del jove de Texas que el va fundar el 2021, quan tenia 15 anys. Les víctimes són reclutades en diferents plataformes, incloses les dels jocs Roblox i Minecraft, entre nois d’entre 9 i 17 anys amb problemes de depressió, famílies desestructurades o aïllament social.
Els agents de l’FBI encarregats d’investigar el suïcidi de Taylor van arribar fins a un jove de 18 anys estudiant de medicina que havia viatjat amb la seva família des de l’Iran a Alemanya. Al no tenir jurisdicció a Europa, van traslladar els indicis que havien obtingut la policia d’Hamburg, que un any i mig després va procedir a arrestar el sospitós, Shahriar, que va ser acusat de 123 càrrecs d’abús i violència sexual que va infligir entre els 16 i els 18 anys vuit adolescents de quatre països, informa El País. El càrrec més greu al qual es va enfrontar va ser l’assassinat de Jay Taylor.
El febrer de l’any passat la Guàrdia Civil va investigar si els correus electrònics rebuts a 27 centres de sis localitats valencianes, en els quals s’amenaçava de matar tantes persones com fos possible, si no se suspenien les classes, estaven relacionades amb Red 764. Per aquelles amenaces de bomba es va detenir un jove de 23 anys de Paterna amb antecedents psiquiàtrics. En els correus electrònics incloïa les seves dades personals i afirmava ser membre de l’organització, cosa que va facilitar l’arrest.
