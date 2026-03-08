8M
La feminització dels Mossos d'Esquadra assoleix màxims històrics amb gairebé un 30% de dones
És el cos policial amb més presència femenina de l'Estat
ACN
La feminització dels Mossos d'Esquadra ha assolit màxims històrics amb gairebé un 30% de dones. En concret, dels 19.885 agents, 4.953 són dones. El Departament d'Interior ha ressaltat que és el nivell "més alt" registrat fins ara, i que és el cos policial amb més presència femenina de l'Estat. Per a la Conselleria, aquestes xifres "confirmen l'efectivitat de les mesures impulsades en el marc del Pla d'Igualtat". Pel que fa als llocs de responsabilitat, també es registra una progressió "notable". Així, a finals del 2025, un 14,41% dels comandaments eren dones, gairebé un punt més que el 2023. A més, es manté el rècord assolit el 2024 amb set comissàries, que representen el 30% del total.
La Conselleria d'Interior ha destacat que, des del 2022, el sistema de reserva de places aplicat a les convocatòries d'accés i promoció ha esdevingut una de les mesures més decisives del Pla d'Igualtat per incrementar la incorporació de dones al cos.
El nou model també inclou la transformació dels processos selectius per eliminar biaixos de gènere i assegurar la igualtat real d'oportunitats. "Aquests avenços s'hi afegeixen el foment del lideratge femení i la territorialització de les convocatòries d'ascens, que faciliten una progressió professional més equitativa i compatible amb la conciliació", segons el Departament.
De fet, el percentatge de dones candidates ha passat del 30% el 2021 al 35% registrat el 2025. A més, en les promocions més recents amb reserva de places s'ha superat per primera vegada el 40% de dones que finalment accedeixen al cos.
Per a la Conselleria, les dades del 2025 "confirmen que la feminització avança de manera sostinguda" i que el model implantat "accelera el canvi". "Tot plegat situa els Mossos d'Esquadra com un referent en presència femenina dins els cossos policials de l'Estat".
