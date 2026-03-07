Des d’Abu Dhabi
Joan Carles planeja volar la setmana que ve a Espanya per navegar
Pilar Santos
Joan Carles I preveu viatjar a Galícia a mitjan setmana que ve amb la intenció de participar en una nova cita de vela a Sanxenxo (Pontevedra). El desplaçament des d’Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) es prepara en un moment delicat al Pròxim Orient, on l’escalada militar després dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran ha elevat la tensió regional i ha obligat fins i tot a tancar en alguns moments l’espai aeri en alguns països del Golf, entre els quals hi ha el país on resideix l’antic cap de l’Estat des del 2020.
El Ministeri d’Exteriors ha repatriat tots els espanyols que han volgut sortir de l’Iran i hi ha operacions d’evacuació tant des dels Emirats com d’Oman. Els vols comercials des d’Abu Abu Dhabi i Dubai, als Emirats, funcionaven ahir, tot i que milers de persones continuen pendents de ser ressituades en avions a causa dels dies en què no hi ha pogut haver operacions per la guerra. L’emèrit preveu viatjar amb un avió privat de la família reial emiratí, com ha fet nombroses vegades durant aquests anys. El xeic Mohamed bin Zayed costeja les seves despeses i li procura totes les cures que necessita des de fa gairebé sis anys.
Segons van informar fonts de l’entorn de l’excap d’Estat a EL PERIÓDICO, Joan Carles I preparava ahir el viatge per participar en la nova prova de la Lliga Espanyola de 6 Metres que se celebrarà al Reial Club Nàutic de Sanxenxo el cap de setmana 14 i 15 de març. L’emblemàtic Brivón, de l’emèrit, és el vigent campió de la Lliga 2025 i defensarà el títol.
Està bé i tranquil
Malgrat la preocupant situació que es viu al Pròxim Orient, fonts coneixedores de la seva situació asseguren que Joan Carles I està bé i tranquil a Abu Dhabi. Per les obres a la casa que ocupa en una exclusiva urbanització a l’illa privada de Nurai, l’emèrit es va traslladar fa unes quatre setmanes a un hotel de la capital emiratí.
