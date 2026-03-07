Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Continua la recerca del conductor d'una furgoneta arrossegada pel riu a Llinars del Vallès

El conductor va trucar un familiar en veure que l'aigua entrava a la cabina del vehicle i no podia sortir-ne

La furgoneta arrossegada al riu Mogent, a Llinars del Vallès.

La furgoneta arrossegada al riu Mogent, a Llinars del Vallès. / ACN

ACN

Llinars del Vallès

Els Bombers de la Generalitat continuen la recerca del conductor d'una furgoneta arrossegada pel riu Mogent a Llinars del Vallès. Una quinzena de dotacions dels Bombers han pentinat la zona intensament durant tota la nit i aquest dissabte al matí s'ha fet el relleu amb efectius del GRAE, GRAE subaquàtic, drons i unitat canina. Si les condicions meteorològiques ho permeten, en les pròximes hores també s'incorporaran mitjans aeris. La recerca es concentra a la llera del riu Mogent -revisant marges i punts vulnerables- des del punt on va ser arrossegat el vehicle i fins a cinc quilòmetres aigües avall. El conductor va ser arrossegat ahir divendres a la tarda quan va intentar travessar el Mogent per una passera tancada per la Policia Local.

La passera està a l'altura de l'empresa Flamagas i la furgoneta va ser arrossegada per l'aigua un quilòmetre i mig més enllà de la desembocadura de la riera de Giola. El conductor va tenir temps de trucar un amic o un familiar perquè alertés les autoritats quan ha vist que l'aigua ja li entrava a la cabina i que no podia sortir. Els Bombers van rebre l'avís a través del telèfon 112 cap a un quart de tres del migdia, i es van desplaçar immediatament a l'indret. L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, va indicar que el conductor no era del poble i que probablement s'havia equivocat de camí. També va explicar que la riera s'havia endut la furgoneta "en pocs minuts", i va descriure que el lloc per on va intentar passar és un punt on la riera "s'estreny i no pots controlar l'aigua que passa".

