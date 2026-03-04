Cas Helena Jubany
La prova cal·ligràfica a Santi Laiglesia pels anònims enviats a Helena Jubany dona negatiu
Les restes d'ADN segueixen apuntant l'acusat, mentre els escrits s'atribueixen a Xavi Jiménez
Jordi Pujolar
La instrucció del cas d'Helena Jubany arriba a la seva fi. Una de les darreres proves pendents és la pericial cal·ligràfica del principal acusat, Santi Laiglesia, per determinar si podria ser l'autor de part dels anònims que va rebre la víctima abans de morir. L'informe de criminalística de la Policia Nacional, però, ha donat resultat negatiu. De fet, aquest mateix cos ja va determinar que l'altre investigat, Xavi Jiménez, sí que hauria participat en l'elaboració dels escrits. Pel que fa a Laiglesia, la principal prova que l'incrimina són les restes d'ADN trobades a la roba que duia la víctima quan va ser assassinada. Les parts tenen ara cinc dies per decidir si volen sol·licitar més proves abans de tancar definitivament la instrucció.
L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, ha explicat que l'acusació no presentarà més peticions de prova i esperen poder presentar l'escrit d'acusació en els pròxims dies. Tot i que no s'ha volgut avançar el seu contingut, la previsió és que s'adreci contra els dos únics acusats en el cas a hores d'ara, Santi Laiglesia i Xavi Jiménez.
D'altra banda, els darrers dies l'Audiència de Barcelona també ha desestimat un recurs d'Ana Echaguibel en què demanava que el seu sobreseïment del cas no fos provisional, com va resoldre la jutgessa de Sabadell, sinó que fos ja definitiu. L'Audiència manté el caràcter provisional del sobreseïment perquè veu "indicis de delicte", tot i que no tenen prou entitat, ara per ara, per formalitzar una acusació.
