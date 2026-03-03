Dia Internacional de la Dona
Vaga d'estudiants del 6 de març: convocatòria i manifestacions a Catalunya
El Sindicat d'Estudiants crida a la mobilització a la plaça de la Universitat, a Barcelona, per denunciar el masclisme estructural.
Aquest 2026, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, cau en diumenge, així que el Sindicat d'Estudiants ha decidit avançar la ja habitual mobilització feminista al divendres, 6 de març. Les principals accions per a aquesta jornada seran una vaga estudiantil que engloba tots els nivells educatius amb aquest dret (de 3r d'ESO en endavant) i una manifestació impulsada conjuntament amb el col·lectiu Lliures i Combatives que recorrerà el centre de Barcelona.
La marxa estudiantil, sota el lema "Ens assetgen, ens violen i ens maten! Ja n'hi ha prou!", arrencarà a les 12 hores a la plaça de la Universitat. Segons el comunicat del sindicat, les protestes se centraran a denunciar la violència masclista i a reclamar mesures estructurals per combatre la desigualtat. En el seu recorregut pel centre de la capital catalana, els manifestants recorreran els carrers de Pelai, de Fontanella i baixaran per Via Laietana fins a arribar a la plaça de Sant Jaume, on acabarà la protesta.
Contra el masclisme estructural
Aquest any, el Sindicat d'Estudiants expressa el seu cansament per diverses situacions que ataquen les dones, destacant, els masclistes que "creuen que és divertit crear falsos nus i compartir-los per xarxes socials", la impunitat de poderosos amb casos de violència sexual, referenciant el recent cas de Julio Iglesias, i del "menyspreu de l'extrema dreta" anomenant les feministes "feminazis".
Des de l'organització estudiantil, també critiquen "la fredor del Govern i la resta d'institucions", reclamant-los més accions per combatre l'assetjament. En la convocatòria s'ha fet especial menció a l'escàndol que ha afectat el partit socialista: "El feminisme combatiu i de la classe obrera que defensem el Sindicat d'Estudiants i Lliures Combatives es troba als antípodes d'aquest feminisme de postureig del PSOE, que ha permès l'assetjament sexual dins de les seves pròpies files".
El comunicat acaba amb la reflexió que fa el Sindicat d'Estudiants sobre l'origen del masclisme vigent, qualificant-lo com "una part fonamental" del "sistema capitalista criminal", encapçalat per figures com Donald Trump, que afirmen que la violència de gènere no existeix i que amenacen "els drets democràtics".
