El poble costaner de Catalunya on va néixer Bad Gyal: platges, natura i molta tradició marinera
També destaca per la seva gastronomia, basada especialment en productes frescos del mar i de l’horta.
Andrea Valenzuela García
Catalunya compta amb pobles amb molt encant. Cadascun amb una particularitat diferent, ja sigui per les platges, muntanyes, i l’ambient rural o urbà. Tots ells són reconeguts per diferents motius, com la seva bellesa, la seva arquitectura o per ser l'origen d’alguns famosos.
Bad Gyal
És el cas de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme, on va néixer la cantant catalana de 28 anys Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal.
Una de les artistes més famoses d’Espanya en el gènere urbà va viure tota la seva infantesa en aquest petit poble català abans de desenvolupar una carrera internacional que ja està molt consolidada. Amb cançons de dancehall, reggaeton i pop urbà, ha destacat per la barreja de ritmes llatins, per les seves lletres atrevides i per una estètica molt personal.
Bad Gyal sempre ha defensat orgullosa la seva identitat catalana, interpretant cançons en la seva llengua, participant en programes de televisió i ràdio locals i presentant el seu documental, La Joia, en català i que comença, precisament, a Vilassar de Mar.
Família Farelo
Alba Farelo no és l’única famosa de la família. El seu pare és Eduard Farelo, un actor de doblatge i televisió conegut, sobretot, per doblar en espanyol el personatge Gollum, d'El señor de los Anillos.
Irma Farelo, més coneguda com a Mushkaa, és la germana petita de la cantant, amb qui comparteix professió. I la germana bessona d’Irma és Greta Farelo, que ha estat l’última a entrar en el món musical.
Municipi amb tradició marinera
El 1784 es va constituir com a municipi independent, en separar-se definitivament de Vilassar de Dalt.
El principal atractiu turístic són les platges, ja que es consideren molt àmplies i tranquil·les, amb un ambient molt familiar.
El poble té 21.000 habitants aproximadament i té una llarga tradició marinera. Durant dècades, els residents han viscut del mar, la pesca i el comerç amb Amèrica.
També és conegut per la indústria de flors i plantes ornamentades; i l’agricultura d’hivernacle. La seva gastronomia es basa especialment en productes frescos del mar i de l’horta.
Què veure a Vilassar de Mar
En relació amb la cultura, es pot visitar el Museu Enric Monjo, que conté les obres d’aquest pintor local.
També és coneguda pels turistes la Casa Museu Carme Rovira, una pintora vilassarenca que va convertir el seu habitatge en una exposició de les seves obres.
La Torre d'en Nadal i els edificis d’estil modernista també són un atractiu turístic i els seus carrers, l'església de Sant Joan i el mercat municipal conserven l’ambient de vila marinera.
